Piłkarz Interu zdecydowany na przenosiny do Premier League

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Yann Bisseck

West Ham i Tottenham powalczą o Yanna Bissecka

Yann Bisseck nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Interu Mediolan. 24-letni stoper liczy na wyjazd na mistrzostwa świata do Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Meksyku w 2026 roku, jednak aby znaleźć się w kadrze swojej drużyny narodowej, musi regularnie występować w klubie. Z tego powodu jednokrotny reprezentant Niemiec planuje zmienić otoczenie już w najbliższym zimowym oknie transferowym. Defensor jest zdeterminowany, by częściej grać i udowodnić selekcjonerowi, że zasługuje na powołanie.

Jak podaje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, mierzący 196 centymetrów wzrostu zawodnik marzy o przenosinach do Premier League. To jego ulubiona liga i sam piłkarz nie ukrywa, że chciałby spróbować swoich sił na angielskich boiskach. Niewykluczone, że marzenie Bissecka wkrótce się spełni, ponieważ wzbudza on zainteresowanie dwóch klubów z Anglii – West Hamu United oraz Tottenhamu Hotspur. Oba zespoły od dłuższego czasu obserwują sytuację defensora Interu Mediolan i rozważają złożenie oferty w styczniu.

Obie wymienione ekipy aktywnie poszukują wzmocnień linii obrony, a niemiecki stoper wydaje się bardzo ciekawym kandydatem. Urodzony w 2000 roku zawodnik występuje na włoskich boiskach od połowy 2023 roku, kiedy trafił do drużyny Nerazzurrich za nieco ponad 7 milionów euro z duńskiego klubu – Aarhus GF. W trwającym sezonie Yann Bisseck rozegrał jedynie 5 meczów i zaliczył 1 asystę, spędzając na murawie zaledwie 427 minut.