Real Madryt rusza po skrzydłowego. To czołowy zawodnik Bundesligi

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Yan Diomande przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt może przejść poważne zmiany kadrowe podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Niepewna jest bowiem przyszłość Viniciusa Juniora oraz Rodrygo Goesa, którzy wzbudzają ogromne zainteresowanie na rynku. Jeśli jeden z Brazylijczyków, a nawet obaj, opuściliby Santiago Bernabeu, to Królewscy stanęliby przed koniecznością sprowadzenia nowego skrzydłowego o wysokiej jakości sportowej.

Dlatego Real już teraz uważnie monitoruje rynek transferowy i zwrócił uwagę na czołowego zawodnika Bundesligi. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celownik madryckiego klubu trafił Yan Diomande z Lipska. 19-letni Iworyjczyk robi furorę w Niemczech, przyciągając uwagę niemal wszystkich europejskich gigantów. Jego transfer może wiązać się z wydatkiem rzędu nawet 100 milionów euro.

Pięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej z powodzeniem występuje w barwach ekipy Byków od lipca 2025 roku, gdy trafił tam z CD Leganés za niespełna 20 milionów euro. Młody skrzydłowy ma już więc doświadczenie z La Ligi, co byłoby atutem w przypadku przeprowadzki do Realu Madryt. 19-latek w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 4 asysty, będąc jednym z kluczowych piłkarzy Lipska. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co daje niemieckiemu klubowi komfort negocjacyjny.