Liverpool wskazał następcę Salaha. Chce ściągnąć gwiazdę Bundesligi

Liverpool rozpoczął poszukiwania następcy Mohameda Salaha. Wysoko na liście życzeń angielskiego klubu znajduje się Yan Diomande - podaje stacja Sky Sports.

Arne Slot
Arne Slot

Yan Diomande przymierzany do Liverpoolu

Przyszłość Mohameda Salaha w Liverpoolu ponownie stoi pod znakiem zapytania. Egipski skrzydłowy od dłuższego czasu jest łączony z możliwym odejściem z Anfield Road, a jego sytuację uważnie obserwują kluby z Bliskiego Wschodu. Co prawda kontrakt 33-letniego zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, jednak niewykluczone, że gwiazdor opuści angielską drużynę wcześniej. Słynnego piłkarza kuszą bowiem gigantyczne pieniądze oferowane przez bogate zespoły z Arabii Saudyjskiej, które nie oszczędzają na transferach.

Dlatego władze Liverpoolu rozpoczęły poszukiwania potencjalnego następcy kapitana reprezentacji Egiptu. W ostatnim czasie z przeprowadzką na Anfield Road łączony był między innymi Michael Olise, lecz wyciągnięcie francuskiego atakującego z Bayernu Monachium wydaje się niezwykle trudnym zadaniem do wykonania.

Jak donosi stacja „Sky Sports”, wysoko na liście życzeń mistrzów Premier League znajduje się także Yan Diomande z Lipska. 19-letni Iworyjczyk może występować na obu skrzydłach, co bez wątpienia jest jego ogromnym atutem. Niemiecki klub byłby gotów rozważyć sprzedaż swojego czołowego zawodnika za około 100 milionów euro.

Dziewięciokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w barwach drużyny Byków od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się tam z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. W trwającym sezonie młody atakujący rozegrał 26 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 7 asyst. Diomande bardzo szybko wyrósł na jednego z kluczowych piłkarzy zespołu Die Bullen. Jego kontrakt z Lipskiem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.