Yamal zmusił Flicka do tej decyzji. Trener skreślił młodą gwiazdę

07:49, 8. stycznia 2026 11:42, 8. stycznia 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Hansi Flick podjął trudną decyzję o przekreśleniu młodej gwiazdy Barcelony. Jak poinformował serwis El Nacional, ma to związek z rozwojem Lamine'a Yamala.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Flick skreślił piłkarza Barcelony ze względu na Yamala

Hansi Flick obrał jasne stanowisko w sprawie Hectora Forta. Mimo że 19-latek uchodzi za piłkarza z potencjałem i dobrze radzi sobie na wypożyczeniu w Elche, to nie jest brany pod uwagę w planach pierwszej drużyny Barcelony. Powód nie leży w umiejętnościach czysto piłkarskich, lecz w obawach trenera dotyczących wpływu zawodnika na Lamine’a Yamala.

Według informacji z Hiszpanii Flick uznał, że postawa i zachowanie Forta mogą być niewłaściwe dla młodego skrzydłowego, który jest dziś absolutnym oczkiem w głowie szkoleniowca. Niemiec traktuje Yamala jako centralną postać swojego projektu i chce mieć pełną kontrolę nad jego otoczeniem, zwłaszcza w tak kluczowym momencie rozwoju.

Klub ma w pamięci sytuacje z poprzedniego sezonu, gdy Fort reagował nerwowo na brak minut i nie zawsze akceptował rolę rezerwowego. Chodziło o gesty i zachowania, które wzbudziły wątpliwości co do jego dojrzałości. Flick nie chce takich piłkarzy w młodej szatni.

Przekaz trenera jest jednoznaczny. Fort może mieć przyszłość w poważnym futbolu, ale nie w Barcelonie prowadzonej przez Flicka. Ochrona Yamala i stworzenie mu zdrowego, stabilnego środowiska są ważniejsze niż sportowy potencjał jednego zawodnika. Jeśli nie dojdzie do niespodziewanego zwrotu, powrót Forta do pierwszego zespołu jest praktycznie wykluczony.

POLECAMY TAKŻE

Pedri
Pedri poprosił Barcelonę o wielki transfer. Flick dał zielone światło
Lamine Yamal
Flick podjął niespodziewaną decyzję dotyczącą Yamala. Teraz odpowiedział
Deco
Barcelona zmienia narrację? Deco przemówił w sprawie odejścia gwiazdy