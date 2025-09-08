Yamal przekonał napastnika do transferu. Gwiazdor mówi „tak”

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Alvarez otwarty na transfer do Barcelony. Przekonał go Yamal

FC Barcelona w ostatnich latach straciła na swojej atrakcyjności na rynku transferowym. Jednak teraz sytuacja się zmienia, a to wszystko dzięki nowym, młodym gwiazdom. Lamine Yamal nie tylko jest kluczowym zawodnikiem w drużynie, ale też stanowi magnes na innych piłkarzy.

Jak donosi serwis El Nacional, Julian Alvarez z Atletico Madryt pozytywnie patrzy na transfer do Barcelony. W jego najbliższym otoczeniu mówi się, że perspektywa gry u boku Yamala jest dla niego kluczowym czynnikiem. Argentyńczyk nie przeżywa najlepszego okresu w Atletico, ponieważ taktyka trenera Diego Simeone ogranicza jego możliwości w ofensywie. To z pewnością zmieniłoby się w Katalonii.

Julian Alvarez nie kryje, że bardzo podoba mu się pomysł stworzenia ofensywnego duetu z Yamalem. W końcu Hiszpan to największa sensacja europejskiego futbolu. Obecność tak utalentowanego kolegi, który często asystuje przy golach, bez wątpienia kusi go do zmiany klubu.

Barcelona jest optymistycznie nastawiona na przyszłoroczne letnie okno transferowe. Władze klubu są w trakcie poszukiwań następcy Roberta Lewandowskiego, który prawdopodobnie niedługo opuści klub. W gronie kandydatów są też Harry Kane oraz Erling Haaland.