Yamal będzie niezadowolony. Barcelona rozważa sprzedaż gwiazdy!

Lamine Yamal może być niezadowolony z najnowszych planów Barcelony - poinformował El Nacional. Klub rozważa sprzedaż Alejandro Balde, który prywatnie jest dobrym przyjacielem skrzydłowego.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona rozważa sprzedaż Balde. To przyjaciel Yamala

W Barcelonie wrócił temat, który wydawał się już zamknięty. Władze na nowo analizują możliwość sprzedaży Alejandro Balde. Jego forma od dłuższego czasu nie przekonuje i w klubie bardzo dobrze to widzą. Obrońca nie potrafi wejść na poziom, który wcześniej prezentował.

Do tego dochodzi fakt, że Balde cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku. Manchester City od lat śledzi jego rozwój i według katalońskich mediów byłby gotów wrócić do tematu transferu. W klubie zdają sobie sprawę, że w obecnej sytuacji finansowej każda duża oferta musi zostać dokładnie przeanalizowana, a obrońca należy do najbardziej wartościowych zawodników w kadrze.

Problemem jest jednak czynnik pozaboiskowy. Alejandro Balde i Lamine Yamal mają ze sobą świetne relacje, zarówno na treningach, jak i poza boiskiem. W klubie wiedzą, że sprzedaż obrońcy mogłaby nie spodobać się 18-latkowi, który już teraz jest kluczową postacią drużyny. Jednocześnie działacze wierzą, że skrzydłowy ma dość dojrzałości, by zrozumieć trudne decyzje.

Barcelona stoi więc przed skomplikowanym wyborem. Duże pieniądze z potencjalnego transferu to na pewno dobra okazja. Niemniej jednak ryzyko naruszenia spokoju w szatni może przyćmić korzyści ekonomiczne.