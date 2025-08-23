Gwiazda Bundesligi chce do Chelsea. Działacz Lipska potwierdza

12:15, 23. sierpnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky Sport

Xavi Simons tego lata zamierza dołączyć do Chelsea. Dyrektor Lipska ma świadomość, że gwiazdor chce odejść. Do tej pory kluby nie osiągnęły porozumienia.

Xavi Simons
Obserwuj nas w
fot. HMB Media Na zdjęciu: Xavi Simons

Chelsea pracuje nad tym transferem. Gwiazdor chce odejść

Chelsea sprowadziła tego lata kilku zawodników, ale na tym nie koniec. Wydaje się, że postara się jeszcze w tym okienku o dwa wzmocnienia do ofensywy – Alejandro Garnacho oraz Xaviego Simonsa. Ten drugi zagrał w piątek przeciwko Bayernowi Monachium, co miało być jego ostatnim występem w barwach Lipska. Niebawem czeka go przeprowadzka na Stamford Bridge.

Oczywiście kluby jeszcze się w pełni nie porozumiały. Wiadomo, że Simons chce się przenieść do Chelsea i rozważa tylko ten kierunek. Odrzucił zakusy Bayernu Monachium, byle tylko zakotwiczyć w Premier League.

POLECAMY TAKŻE

Nicolas Jackson
Bayern w grze o piłkarza Chelsea! Nie chodzi o Nkunku
Vincent Kompany
Bayern pokazał moc. Vincent Kompany ocenił debiut sezonu
Bayern Monachium - RB Lipsk
Bayern demoluje na otwarcie sezonu! Hat-trick gwiazdy, czołowa ekipa bez szans!

W obozie Lipska trwają przygotowania do jego odejścia. Gwiazdor miał zakomunikować władzom klubu, że liczy na transfer do Chelsea. Potwierdza to jeden z działaczy.

– Xavi Simons wciąż jest z nami. Okienko transferowe jest otwarte, nie wiemy, co się może zdarzyć. Xavi przedstawił nam swoje zamiary – przekazał Marcel Schafer, dyrektor Lipska.

Simons dogadał już z Chelsea warunki kontraktu, więc pozostało jedynie ustalenie kwoty transferu z Lipskiem. Tutaj jest pewien rozstrzał – The Blues mieli ustalić górną granicę w postaci 60 milionów euro, natomiast niemiecki klub oczekuje lepszych pieniędzy. Negocjacje wciąż trwają, natomiast ich pozytywny finał jest bardzo prawdopodobny.