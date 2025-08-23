Gwiazda Bundesligi chce do Chelsea. Działacz Lipska potwierdza

Xavi Simons tego lata zamierza dołączyć do Chelsea. Dyrektor Lipska ma świadomość, że gwiazdor chce odejść. Do tej pory kluby nie osiągnęły porozumienia.

fot. HMB Media Na zdjęciu: Xavi Simons

Chelsea pracuje nad tym transferem. Gwiazdor chce odejść

Chelsea sprowadziła tego lata kilku zawodników, ale na tym nie koniec. Wydaje się, że postara się jeszcze w tym okienku o dwa wzmocnienia do ofensywy – Alejandro Garnacho oraz Xaviego Simonsa. Ten drugi zagrał w piątek przeciwko Bayernowi Monachium, co miało być jego ostatnim występem w barwach Lipska. Niebawem czeka go przeprowadzka na Stamford Bridge.

Oczywiście kluby jeszcze się w pełni nie porozumiały. Wiadomo, że Simons chce się przenieść do Chelsea i rozważa tylko ten kierunek. Odrzucił zakusy Bayernu Monachium, byle tylko zakotwiczyć w Premier League.

W obozie Lipska trwają przygotowania do jego odejścia. Gwiazdor miał zakomunikować władzom klubu, że liczy na transfer do Chelsea. Potwierdza to jeden z działaczy.

– Xavi Simons wciąż jest z nami. Okienko transferowe jest otwarte, nie wiemy, co się może zdarzyć. Xavi przedstawił nam swoje zamiary – przekazał Marcel Schafer, dyrektor Lipska.

🚨⚠️ RB Leipzig director Schafer: “Xavi Simons is still with us. But the market is still open, you never know what might happen”, told @SkySportDe.



“Xavi has expressed his ambitions to us”, as his clear plan remains to join Chelsea before Deadline Day. 🔵🔜 pic.twitter.com/dAdi9NLK1b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025

Simons dogadał już z Chelsea warunki kontraktu, więc pozostało jedynie ustalenie kwoty transferu z Lipskiem. Tutaj jest pewien rozstrzał – The Blues mieli ustalić górną granicę w postaci 60 milionów euro, natomiast niemiecki klub oczekuje lepszych pieniędzy. Negocjacje wciąż trwają, natomiast ich pozytywny finał jest bardzo prawdopodobny.