Zarówno Xavi Simons, jak i Benjamin Sesko odejdą z Lipska po zakończeniu aktualnego sezonu - donosi w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Obaj piłkarze najprawdopodobniej przeniosą się do klubów grających w Premier League.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko i Xavi Simons

Xavi Simons i Benjamin Sesko odejdą z Lipska

RB Lipsk rozegrał jeden z najgorszych sezonów w ostatnich latach, zajmując dopiero 7. miejsce w tabeli Bundesligi. Tak więc drużynie Byków nie udało się awansować do europejskich pucharów, co jest dla niej katastrofą pod względem sportowym i finansowym. To oznacza, że Xavi Simons oraz Benjamin Sesko, którzy mają zdecydowanie większe ambicje, odejdą z niemieckiego zespołu, gdy tylko otworzy się najbliższe letnie okienko transferowe – ujawnił w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Strata duetu gwiazd będzie ogromnym osłabieniem ekipy z Red Bull Areny. Holenderski pomocnik i słoweński napastnik od kilku sezonów stanowili bowiem o sile Lipska. Z drugiej strony klub z Bundesligi może liczyć na ogromny zarobek z ich sprzedaży, ponieważ każdy z wymienionych zawodników jest wyceniany na około 100 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że zarówno Xavi Simons, jak i Benjamin Sesko przeprowadzą się do angielskiej Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie tymi piłkarzami.

22-letni Holender jest łączony z Liverpoolem oraz Manchesterem United, natomiast 21-letniemu Słoweńcowi przyglądają się Arsenal czy Chelsea. W zakończonej kampanii Xavi Simons rozegrał 33 spotkania, zdobył 11 bramek i zaliczył 8 asyst, z kolei Benjamin Sesko pojawił się na boisku w 45 meczach, strzelił 21 goli oraz popisał się 6 ostatnimi podaniami. To jednak nie pomogło zespołowi Die Bullen w zajęciu pozycji premiującej kwalifikacją do jednego z europejskich turniejów – Ligi Mistrzów, Ligi Europy lub Ligi Konferencji.