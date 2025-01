fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matheus Cunha

Matheus Cunha znalazł się na radarze Nottingham Forrest

Matheus Cunha to jeden z tych zawodników, który ostatnio na brak zainteresowanie nie może narzekać. To nie może dziwić, mając na uwadze to, że 11-krotny reprezentant Brazylii to kluczowa postać Wolverhampton. Niewykluczone natomiast, że niebawem piłkarz zmieni klub, a wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że chętny na pozyskanie zawodnika ma być Nottingham Forrest. Ekipa dowodzona w tej kampanii przez Steve’a Coopera jest powszechnie uznawana za jedną z największych pozytywnych niespodzianek. Jednocześnie klub nie osiadł na laurach i myśli o poprawie jakości zespołu.

Nottingham nie jest jednak jedynym chętnym na to, aby pozyskać Matheusa Cunhę. Piłkarz jest też na liście życzeń Arsenalu, mającego plan, aby sfinalizować transfer z udziałem gracza tej zimy. Zapowiada się zatem ciekawa rywalizacja o podpis 25-latka pod kontraktem.

Matheus Cunha ma obecnie umowę ważną z klubem z Molineux Stadium do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość gracza kształtuje się z kolei w wysokości 50 milionów euro. W tym sezonie Brazylijczyk wystąpił w 22 meczach, strzelając w nich 10 goli. Ponadto na koncie gracza są cztery asysty. Tymczasem już w sobotę Wolverhampton zmierzy się w lidze angielskiej z Kanonierami. Potyczka w ramach 23. kolejki ligi angielskiej zacznie się o godzinie 16:00.

