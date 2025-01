Atletico zainteresowane reprezentantem Belgii

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Dodi Lukebakio znalazł się na radarze Atletico Madryt

Atletico Madryt rywalizuje w tym sezonie o mistrzostwo La Liga wraz z FC Barceloną i Realem Madryt. Na dzisiaj drużyna dowodzona przez Diego Simeone ma na swoim koncie 44 punkty, będąc wiceliderem rozgrywek. Jednocześnie władze klubu z Wanda Metropolitano myślami są przy wzmocnieniu ofensywy drużyny. Ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że Dodi Lukebakio stał się jednym z kandydatów na transfer do Atletico. Zawodnik jest dzisiaj kluczową postacią Sevilli. Wpływ na to ma skuteczność reprezentanta Belgii. Były gracz Herthy w tej kampanii zdobył jak na razie dziewięć bramek w 21 spotkaniach ligi hiszpańskiej. Taki bilans sprawił, że są kluby chętne na transakcję z udziałem gracza.

Lukebakio trafił do drużyny z Hiszpanii w sierpniu 2023 roku, kosztując wówczas 10 milionów euro. Dla porównania dzisiaj rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie mniej więcej 20 milionów euro. Sevilla natomiast niechętnie podchodzi do planu ewentualnej sprzedaży gracza. Gdyby miało dojść do sprzedaży zawodnika, to za kwotę nie mniejszą niż 30 milionów euro.

Aktualny kontrakt 24-krotnego reprezentanta Belgii obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Gdyby transfer z udziałem Lukebakio doszedł do skutku, to o miejsce w składzie w madryckim klubie piłkarz mógłby rywalizować z Alexandrem Sorlothem czy Julianem Alvarezem.

