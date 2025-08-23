Woltemade trafi do Bayernu?! Gwiazdor stawia Stuttgart pod ścianą

Nick Woltemade chce przenieść się do Bayernu Monachium. Jeśli nie dostanie zgody na transfer, nie podpisze nowego kontraktu ze Stuttgartem i za rok opuści Bundesligę - informuje Sky Sport.

Nick Woltemade postawił ultimatum. Naciska na transfer do Bayernu

Bayern Monachium w ostatnich tygodniach jest łączony z transferem nowego napastnika. Wśród kandydatów wymienia się kilku zawodników. Nie brakuje informacji o potencjalnym przyjściu Christophera Nkunku, ale również do Bawarczyków przymierzany jest Nick Woltemade. W przypadku reprezentanta Niemiec problem stanowi jednak obecny klub, który blokuje transakcję.

VfB Stuttgart wycenił napastnika na 75 milionów euro, co spotkało się z dużym zaskoczeniem. Bayern, choć składał już kilka ofert, nie zbliżył się do oczekiwań triumfatora Pucharu Niemiec. Dotychczas każda propozycja była szybko odrzucona. Maksymalna kwota, jaką mogą zapłacić przedstawiciele mistrza Bundesligi to 50 milionów euro.

Nowe informacje ws. przyszłości piłkarza przekazał Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland. Zdaniem dziennikarza Nick Woltemade będzie czekał na transfer do Bayernu Monachium do ostatnich minut letniego okna transferowego. Jeśli 23-latek nie otrzyma zgody na zmianę klubu, nie podpisze nowego kontrakty ze Stuttgartem. Co więcej, latem przyszłego roku będzie chciał opuścić Bundesligę.

Obecna umowa jest ważna do czerwca 2028 roku. Jak zaznacza dziennikarz Woltemade nie ma w kontrakcie klauzuli odstępnego, co może utrudnić mu zmianę barw klubowych. W poprzednim sezonie w barwach Stuttgartu zdobył 17 goli w 33 meczach.