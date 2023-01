fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski znajduje się na ostatniej prostej przed transferem do Spezii. We wtorek odbędą się jego testy medyczne, po których dojdzie do podpisania 4,5-letniego kontraktu – donosi Tomasz Włodarczyk.

Przemysław Wiśniewski zastąpi Jakuba Kiwiora w Spezii

Polski defensor podpisze 4,5-letni kontrakt

Kwota transferu wyniesie około pięć milionów euro

Liczba Polaków musi się zgadzać

W poniedziałek udało się sfinalizować hitowy transfer Jakuba Kiwiora do Arsenalu, który wyniósł aż 25 milionów euro. Trener Spezii ubolewał nad stratą lidera defensywy i domagał się odpowiedniego zastępstwa. Część kwoty zarobionej na sprzedaży reprezentanta Polski zostanie przeznaczona na ściągnięcie Przemysława Wiśniewskiego. Transfer byłego obrońcy Górnika Zabrze jest już na ostatniej prostej, bowiem we wtorek czekają go testy medyczne.

Wiśniewski jesienią uchodził za jednego z najlepszych stoperów Serie B. Nie dziwi więc, że zaczęły się nim interesować kluby z włoskiej ekstraklasy. Ostatecznie batalię o 24-latka wygrała Spezia, która zapłaci Venezii około pięć milionów euro. Tomasz Włodarczyk informuje, że Wiśniewski podpisze kontrakt do połowy 2027 roku.

🚨Przemysław Wiśniewski (Venezia) przejdzie jutro testy medyczne przed transferem do Spezii. Ma podpisać 4,5-letni kontrakt. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 23, 2023

Wiśniewski dołączy tym samym do “polskiej kolonii”. W barwach Spezii grają już Bartłomiej Drągowski, Arkadiusz Reca oraz Szymon Żurkowski, który do zespołu trafił także w zimowym okienku transferowym.

