Wisła dopina kolejne wzmocnienie. Skrzydłowy w drodze do Krakowa

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop - trener Wisły Kraków

Ardit Nikaj blisko Wisły Kraków. Zaplanowano testy medyczne

Wisła Kraków sprowadziła już czterech nowych zawodników podczas letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do tej pory na Reymonta trafili Julian Lelieveld, Julius Ertlthaler, Darijo Grujcic oraz Wiktor Staszak. Biała Gwiazda, której celem ponownie będzie awans do PKO BP Ekstraklasy, nie zakończyła jeszcze zakupów. Jak podaje Szymon Janczyk z portalu „Weszło”, o krok od przenosin do ekipy Mariusza Jopa jest bowiem Ardit Nikaj.

Zdaniem wspomnianego dziennikarza 23-letni skrzydłowy na początku tygodnia przyleci do Polski w celu przejścia testów medycznych przed przeprowadzką do Wisły Kraków. Jeżeli badania młodego Albańczyka nie wykażą niczego niepokojącego, to podpisze on kontrakt z pierwszoligowym klubem. Mierzący 182 centymetry piłkarz powinien wnieść sporo jakości do drużyny Białej Gwiazdy, ponieważ może zagrać niemal na każdej pozycji w linii ataku.

Ardit Nikaj, który odnajdzie się na obu skrzydłach oraz jako środkowy napastnik, w minionym sezonie rozegrał 25 meczów, zdobył 5 bramek i zaliczył 3 asysty, spędzając na boisku niespełna 1600 minut. Były młodzieżowy reprezentant Albanii od lipca 2021 roku z powodzeniem występuje w barwach KF Skenderbeu. Wcześniej przywdziewał koszulkę innego macierzystego klubu – KF Vllaznia – gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia wszechstronnego zawodnika na około 200 tysięcy euro.