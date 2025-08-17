Wisła Kraków się wzmacnia. Nowy piłkarz wyląduje wieczorem w Krakowie [NOWE INFORMACJE]

Wisła Kraków doskonale zaczęła ten sezon 1. ligi, zdecydowanie prowadząc w tabeli po czterech kolejkach. Pozytywne szaleństwo zapanowało też na trybunach, bo bilety sprzedają się doskonale. A co ze wzmocnieniami? Goal.pl spieszy z odpowiedzią.

PressFocus Na zdjęciu: Mecz Wisła Kraków - ŁKS Łódź

Sold out na Śląsk

W niedzielę Wisła ogłosiła, że sprzedała wszystkie bilety na mecz ze Śląskiem. I to na tydzień przed pierwszym gwizdkiem. Jedni powiedzą „szok”, ale inni, że to normalne, bo od pewnego czasu panuje wielki boom na Wisłę. Peter Moore, nowy mniejszościowy udziałowiec, również aktywnie bierze udział w nakręcaniu pozytywnej atmosfery i na swoich socialach z dużą satysfakcją odnotował kolejny sold out.



Boisko boiskiem, ale kibice czekają też na nowych piłkarzy. Kilka dni temu pisaliśmy, że Wisła zaczyna transferową ofensywę i w najbliższym czasie może ściagnąć trzech piłkarzy. Oczywiście, sytuacja jest dynamiczna, a kilka dni w takich przypadkach to długo, więc postaraliśmy się o najświeższe wieści.

Wieczorem lądowanie w Balicach

Jak się okazuje, pierwszy nowy piłkarz przyleci do Krakowa już dzisiaj. Wieczorem w Balicach ma bowiem wylądować Ervin Omić, który jutro przejdzie testy medyczne. Jego pozyskanie to duży sukces Wisły, bo młody Austriak miał też inne propozycje.

A skoro wcześniej używaliśmy określenia „trzech piłkarzy”, to trzeba powiedzieć, że z tercetu Omić, Bozić, Zimermann to właśnie ten pierwszy jest najbliżej dołączenia do Wisły. Co do Bozicia i Zimermanna, jak to się mówi, walka wciąż trwa.



Tego duetu jutro w Krakowie (jeszcze) nie będzie. Z prostego powodu: choć odbyły się zaawansowane rozmowy, to ich transfery nie są w tym momencie na sto procent przesądzone. Czyli, tak jak pisaliśmy wcześniej, w najlepszym przypadku może to być 3/3, ale nie można też wykluczyć, że w którymś z nich sprawa się jednak „nie dopnie”.