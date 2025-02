Wisła finalizuje sensacyjny powrót! Pozostały testy medyczne

Wisła Kraków może dokonać pierwszego transferu tej zimy. Blisko sensacyjnego powrotu do klubu jest Marko Poletanović. Do finalizacji wzmocnienia pozostały już tylko testy medyczne, o czym donosi Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków finalizuje hitowy powrót

Wisła Kraków do tej pory w zimowym okienku transferowym jako jeden z nielicznych zespołów w Betclic 1. lidze nie przeprowadziła żadnego transferu do klubu. Ostatnio było już bardzo blisko, klub nawet ogłosił, że na testach medycznych w klubie pojawi się Alexis Trouillet, ale ten ostatecznie wybrał ekipę Rodez z Ligue 2 i przenosiny do Białej Gwiazdy upadły.

Teraz jednak prawdopodobnie będzie inaczej, ale już z kompletnie innym, ale bardzo dobrze znanym pod Wawelem zawodnikiem. Według informacji przekazanych przez Bartosza Karcza z “Gazety Krakowskiej”, blisko dołączenia do Wisły Kraków jest Marko Poletanović. Byłby to właściwie powrót Serba do zespołu, bowiem występował w nim wiosną 2022 roku. Teraz rozmowy z Vojvodiną Nowy Sad, gdzie obecnie gra Serb dobiegły końca i pomocnik wkrótce ma pojawić się na testach medycznych w Krakowie.

Marko Poletanović to bardzo dobrze znany w Polsce piłkarz. 31-latek w sumie na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał 137 spotkań i zdobył pięć goli oraz zanotował 13 asyst. Na koncie ma występy dla Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok oraz Zagłębia Lubin. W Wiśle wystąpił 11 razy. W tym sezonie Poletanović wybiegał na murawę 20-krtonie i zdobył jednego gola i zanotował dwie asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

