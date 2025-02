SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła na lodzie! Transfer wysypał się w ostatniej chwili

Wisła Kraków w zimowym okienku transferowym do tej pory nie może pochwalić się żadnym ruchem transferowym do klubu. Choć wielu kibiców oczekiwałoby wzmocnień i wskazywałaby na to także sytuacja w ligowej tabeli, to Biała Gwiazda długo wzbraniała się przed nowymi graczami. W ostatnim czasie na horyzoncie pojawił się jednak gracz, który mógł do klubu dołączyć i było to konkretne nazwisko.

Alexis Trouillet pozostawał z Wisłą Kraków w kontakcie przez dłuższy czas, rozwiązał już nawet umowę z Panathinaikosem Ateny i miał zjawić się pod Wawelem na testach medycznych, ale tak się nie stanie. Francuz odrzucił bowiem w ostatniej chwili ofertę Wisły, gdyż do gry weszło francuskie Rodez z Ligue 2 z propozycją last minute. Pomocnik zdecydował, że woli trafić do Francji i tam oficjalnie podpisał już umowę do końca czerwca 2027 roku.

24-letni środkowy pomocnik w minionym sezonie rozegrał dla greckiego Volos 26 spotkań i zdobył jednego gola. Na koncie ma także jeden występ w pierwszym zespole Panathinaikosu Ateny oraz osiem gier w pierwszej ekipie OGC Nice. Serwis “Transfermarkt” wycenia Francuza na 700 tysięcy euro. Trouillet na koncie ma także kilka spotkań w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

