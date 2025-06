Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Pojawiły się też kolejne komunikaty w sprawach kadrowych. Z drużyną pożegnali się czterej piłkarze, których umowy nie zostały przedłużone.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Alfaro, Kiakos, Gogół i Szot opuszczają Wisłę

Wisła Kraków w poniedziałek rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Piłkarze wrócili z urlopów i odbywają pierwszy trening. To dobry moment, aby wyjaśnić kwestię przyszłości tych, którym wraz z końcem czerwca wygasają umowy. Już kilka dni temu pojawiły się komunikaty o odejściach Angela Baeny oraz Jamesa Igbekeme. Hiszpan lada moment zasili szeregi Widzewa Łódź, zaś Nigeryjczyk jest łączony z przenosinami do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

Tym razem klub w krótkim czasie pożegnał czterech kolejnych graczy. Przygody z Wisłą nie będą kontynuować Jesus Alfaro, Patryk Gogół, Giannis Kiakos oraz Dawid Szot. Żaden z nich nie pełnił w sezonie 2024/2025 zbyt istotnej roli. Władze krakowskiego pierwszoligowca doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie ich odejście.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

Z całej czwórki najdłuższy staż w Wiśle miał oczywiście Szot, który występował jeszcze w jej drużynach młodzieżowych. Kiakos z kolei dołączył do klubu w zeszłym roku. Uznano ten transfer za nieudany, dlatego do rozstania doszło po zaledwie jednym sezonie. Alfaro oraz Gogół byli członkami drużyny, kiedy ta sięgała po Puchar Polski.

Przygodę z Białą Gwiazdą kończy Jesus Alfaro. Umowa z Hiszpanem nie będzie kontynuowana w następnym sezonie. Dziękujemy za występy z białą gwiazdą na piersi 🤝



▶ https://t.co/GRUuA58bdC pic.twitter.com/8uLghihLua — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 16, 2025

Na ten moment nie wiadomo, gdzie żegnani piłkarze będą kontynuować kariery. Wisła ma przed sobą kolejne istotne komunikaty – kibice wyczekują informacji dotyczących ewentualnych zmian właścicielskich, a także przyszłości największej gwiazdy, czyli Angela Rodado.