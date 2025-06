Gumny znów w Lechu Poznań? Mistrzowie Polski idą mu na rękę

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Gumny

Lech zakontraktuje Gumnego? Będzie się przygotowywał z klubem

Lech Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski przygotowuje się do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Ambicje klubu sięgają przynajmniej awansu do fazy ligowej Ligi Europy. Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu, władze klubu intensywnie pracują nad wzmocnieniami. Do tej pory sfinalizowano jeden transfer – do Kolejorza wrócił Mateusz Skrzypczak, za którego Jagiellonia Białystok otrzymała 900 tysięcy euro.

W planach jest między innymi znalezienie nowego prawego obrońcy, który zastąpi Rasmusa Carstensena i będzie rywalem dla Joela Pereiry. Pojawiły się sugestie, że może nim być Robert Gumny, który dopiero co rozstał się z Augsburgiem. 27-latek poszukuje nowego klubu, do którego dołączy w ramach wolnego transferu. Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl ujawnił, że Gumny wyjedzie wraz z Lechem na obóz przygotowawczy. Obie strony nie wykluczają nawiązania współpracy.

Gumny ma za sobą trudny okres i z pewnością musi się odbudować. Wizja gry w europejskich pucharach jest dla niego kusząca. Lech Poznań idzie mu na rękę i w najbliższym czasie będzie przyglądał się jego dyspozycji. Nie ma pośpiechu z ostateczną decyzją, ale oczywiście jest on głównym kandydatem do zasilenia prawej obrony.

Dobrasz twierdzi, że Gumny ma na stole również inne propozycje – w tym z Włoch. W Lechu może być mu jednak najłatwiej wrócić do optymalnej formy.