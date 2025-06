Marko Poletanović to kolejny piłkarz, który pożegna się z Wisłą Kraków. Serbski pomocnik ma wrócić do Vojvodiny, która złożyła mu ofertę - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Wisła pożegna kolejnego piłkarza. Poletanović wróci do byłego klubu

Wisła Kraków nie zrealizowała głównego celu, jakim był awans do Ekstraklasy. Po przegranym barażu z Miedzią Legnica piłkarze rozjechali się na urlopy, a w poniedziałek rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Pozostaje wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o personalia w drużynie. Do tej pory pożegnano Angela Baenę, Jamesa Igbekeme, Patryka Gogóła, Giannisa Kiakosa, Dawida Szota oraz Jesusa Alfaro. Niewykluczone, że tego lata klub opuści również Angel Rodado, który cieszy się wielkim zainteresowaniem.

Z pewnością Wisła będzie musiała przebudować środek pola. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że kariery w Krakowie nie będzie kontynuował także Marko Poletanović. Serb wrócił do Białej Gwiazdy zimą z zamiarem pomocy w walce o awans. Wcześniej reprezentował drużynę, gdy ta spadała z Ekstraklasy.

Wiosna Poletanović zaliczył dziesięć spotkań, notując w tym czasie cztery asysty. Teraz ma wrócić do Vojvodiny, która złożyła mu ofertę. Włodarczyk przekazał, że Wisła puści go w ramach transferu bezgotówkowego, mimo obowiązującego do połowy 2026 roku kontraktu.

To kolejne poważne osłabienie Wisły Kraków. Władze klubu mają przed sobą mnóstwo pracy, aby odpowiednio wzmocnić zespół i zastąpić tych, którzy już tego lata odeszli.