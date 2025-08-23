Wisła Kraków ma nowego piłkarza! Z drugiego zrezygnowała

Wisła Kraków ma nowego zawodnika. Do drużyny Mariusza Jopa dołączył Marko Bozić. Na testach medycznych przebywał też Joshua Zimmermann, ale z niego klub ostatecznie zrezygnował.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Bozić związał się z Wisłą. Transferu Zimmermanna nie będzie

Wisła Kraków w ostatnich dniach przyspieszyła z transferami. Świetny start sezonu to jedno, natomiast kadra zespołu wciąż miała spore braki, o czym kilka razy wspominał Mariusz Jop. Biała Gwiazda pracowała nad trzema wzmocnieniami – na początku tygodnia ogłosiła transfer Ervina Omicia. W sobotę rozstrzygnęły się natomiast tematy Marko Bozicia oraz Joshui Zimmermanna.

Obaj zawodnicy przebywali na testach medycznych. W przypadku Bozicia wszystko wyszło zgodnie z planem, dlatego klub oficjalnie zakomunikował o jego przybyciu. Skrzydłowy chwilę wcześniej rozwiązał kontrakt z tureckim Erzurumsporem, a z Wisłą związał się umową do czerwca 2027 roku. Na wcześniejszym etapie letniego okienka był łączony chociażby z Motorem Lublin.

Bozić najlepiej radził sobie dotychczas za czasów NK Mariboru, dla którego rozegrał 101 spotkań i strzelił 16 bramek. Był jedną z największych gwiazd słoweńskiej ekstraklasy.

Wisła Kraków poinformowała także, że nie dojdzie do współpracy z Zimmermannem. Z oficjalnego komunikatu wynika, że strony zwyczajnie się nie porozumiały. Klub nie chciał podejmować zbędnego ryzyka, gdyż podczas badań nie wszystko wyszło zgodnie z oczekiwaniami.