Wisła znacząco się wzmocniła. Jop ujawnia, kiedy nowi piłkarze będą do gry

Wisła Kraków w ostatnich dniach sfinalizowała dwa transfery. Mariusz Jop zdradził, kiedy nowi piłkarze będą gotowi do gry. Jeden z nich może niedługo zadebiutować.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Bozić bliżej gry. Omić musi jeszcze poczekać

Wisła Kraków to lider pierwszoligowej tabeli, a w pięciu meczach zgromadziła komplet punktów. W niedzielę podejmie przed własną publicznością ekipę Śląska Wrocław, czyli jednego z największych rywali w walce o awans do Ekstraklasy. Choć zespół Mariusza Jopa gra świetnie, w ostatnich dniach klub intensywnie pracował nad wzmocnieniami. Na początku tygodnia ogłoszono transfer Ervina Omicia, a w sobotę także Marko Bozicia.

Omić od lipca pozostawał bez klubu po tym, jak wygasła jego umowa z Wolfsbergerem. Miał wiele ofert, dlatego Wisła długo o niego zabiegała. Ostatecznie udało się porozumieć, a Austriak ma już za sobą pierwsze treningi. Kiedy będzie mógł zadebiutować? Mariusz Jop w jego przypadku sugeruje, że potrzebuje więcej czasu, aby dojść do optymalnej formy fizycznej. Realnym wzmocnieniem Wisły będzie dopiero po przerwie reprezentacyjnej.

– Na pewno widać po nim, że ma sporą jakość piłkarską, jest na wysokim poziomie. 20 maja skończył treningi z zespołem, ostatni miesiąc trenował indywidualnie. Potrzebuje czasu, żeby zrozumieć naszą filozofię grania, oswoić się. Pod względem fizycznym też potrzebuje czasu. Po przerwie na kadrę będzie bliżej tego, co prezentuje normalnie – wyjaśnił trener.

Bliżej pierwszego występu dla Białej Gwiazdy może być natomiast Bozić, który jeszcze w weekend grał mecz dla tureckiego Erzurumsporu, a dopiero później Wisła dopięła transfer definitywny. Skrzydłowy musi oczywiście się zaaklimatyzować, ale w teorii jest gotowy do gry.

– To jest piłkarz, który był cały czas z zespołem, jeśli chodzi o przygotowanie do gry, to na pewno ono będzie. Pozostaje kwestia adaptacji, taktyka, też potrzeba czasu, natomiast pod względem fizycznym jest przygotowany do grania – przekazał Jop.