fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła musi wzmocnić defensywę

Wisła Kraków nie zdołała awansować do Ekstraklasy i kolejny sezon spędzi na jej zapleczu. Od tygodni trwają medialne spekulacje na temat ewentualnych odejść i transferów przychodzących. Najwięcej znaków zapytania pojawia się w przypadku zawodników, którym wraz z końcem czerwca wygasają umowy, a także rozchwytywanego Angela Rodado, który ściąga na siebie wielkie zainteresowanie klubów polskich oraz zagranicznych.

Nie ulega wątpliwościom, że w przyszłym sezonie celem dla Wisły ponownie będzie awans do elity. Aby to wreszcie osiągnąć, pewne wzmocnienia są oczywiście niezbędne. Uwagę przykuwa sytuacja na środku defensywy – Alan Uryga przez wiele miesięcy będzie niedostępny, a Igor Łasicki oraz Wiktor Biedrzycki nie są okazami zdrowia. Niedługo nową umowę powinien podpisać Joseph Colley, ale to wciąż za mało. Priorytetem na letnie okienka powinno być sprowadzenie obrońcy, który stanie się liderem całej formacji.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

– Łasicki i Jaroch mają kontrakty do końca roku, więc myślę, że zostaną. Nie zmienia to faktu, że Wisła będzie szukała stopera, bo ich jest po prostu za mało. Z Colleyem jest bliskie porozumienie, więc pewnie usłyszymy, że on przedłuży umowę z Wisłą. Wobec kontuzji Alana Urygi Wisła musi sprowadzić kogoś, kto będzie liderem tej formacji.

– Colley jest zawodnikiem po bardzo ciężkiej kontuzji, Łasicki i Biedrzycki mają stałe problemy zdrowotne, Kutwa miał problem z mięśniem dwugłowym, nie wygląda to optymistycznie. To jest jeden z priorytetów dla Wisły, żeby pozyskać bardzo dobrego stopera – stwierdził Bartosz Karcz w podcaście „Biała Gwiazda Pod Lupą”.