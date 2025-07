Wisła Kraków nie zwalnia tempa. Ważna decyzja ogłoszona

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Frederico Duarte na dłużej w Wiśle Kraków

Wisła Kraków w dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu zdobyła komplet punktów. 13-krotny mistrz Polski najpierw pokonał Stal Mielec (4:0), a w miniony weekend rozbił ŁKS Łódź (5:0). W poniedziałek biuro prasowe klubu przekazało ważną informację.

„Boooom, boooooom, booooooom! Pan, który w sobotę zaliczył hat-tricka – Frederico Duarte zostaje z nami na dłużej! Klub skorzystał z opcji przedłużenia umowy. Nowy kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku! Vamos, Fred!” – poinformowano na oficjalnym profilu Wisły Kraków na platformie X.

Duarte to 26-letni zawodnik, który dołączył do Wisły w lipcu 2024 roku. Do tej pory rozegrał w barwach krakowskiego klubu 40 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. Szansę na poprawienie tego bilansu będzie miał w najbliższym meczu z GKS-em Tychy. Spotkanie odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 19:00.

W poprzednim sezonie Wisła i GKS Tychy zmierzyły się dwukrotnie – raz wygrała drużyna z Krakowa, a raz padł remis. Z kolei w pięciu ostatnich bezpośrednich starciach obie ekipy zanotowały po dwa zwycięstwa, a jedno spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Na wyjeździe Wiślacy wygrali z GKS-em tylko raz w trzech ostatnich meczach, dwukrotnie ponosząc porażkę.

