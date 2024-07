fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Kto w 2025 roku powalczy o Wirtza?

Florian Wirtz zaliczył doskonały sezon, znacząco przyczyniając się do olbrzymiego sukcesu Bayeru Leverkusen, jakim niewątpliwie było zdobycie podwójnej korony. Choć 21-latek imponował od bardzo dawna, ostatnie miesiące były najlepsze w jego dotychczasowej karierze. We wszystkich rozgrywkach zgromadził łącznie 18 bramek i 20 asyst w 49 występach. Jego drużyna była także o krok od wygrania Ligi Europy, lecz w finale poległa przeciwko Atalancie Bergamo.

Dyspozycja Wirtza przyczyniła się do bardzo poważnego zainteresowania. Bayern Monachium miał go na liście życzeń od kilku lat, zaś do rywalizacji o gwiazdora włączył się również Real Madryt. Oba te kluby będą musiały poczekać przynajmniej do 2025 roku, gdyż Niemiec nie zamierza tego lata żegnać się z Bayerem Leverkusen. Podobnie jak rozchwytywany Xabi Alonso zadeklarował chęć pozostania w ekipie Aptekarzy na przynajmniej jeszcze jeden sezon.

Szacuje się, że do hitowego transferu z udziałem Wirtza dojdzie właśnie w 2025 roku. Znany ze sprowadzania najlepszych piłkarzy w Bundeslidze Bayern planuje rozbić bank na 21-latka. Do sprowadzenia go przygotowuje się także Real Madryt, który chce stworzyć galaktyczną ofensywę, stworzoną z najlepszych zawodników świata. “Mundo Deportivo” wymienia również Barcelonę, która ma stanąć do rywalizacji z Bawarczykami i Królewskimi. Miałaby to być odpowiedź Blaugrany na transfer Kyliana Mbappe, który będzie występował na Santiago Bernabeu.

O jakich pieniądzach mowa? Bayer będzie oczekiwał za Wirtza minimum 150 milionów euro, co stanowi olbrzymią przeszkodę w szczególności dla Barcelony, która nieustannie mierzy się ze swoimi problemami.