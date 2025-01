Wieteska na radarze uczestnika Ligi Europy. Gra tam inny Polak

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

PAOK Saloniki zainteresowany sprowadzeniem Wieteski

Mateusz Wieteska po zmianie trenera w Cagliari Calcio nie może liczyć na regularną grę w wyjściowym składzie. Davide Nicola, który latem zastąpił Claudio Ranieriego rzadka stawia na polskiego obrońcę. Jak na razie wychowanek Legii Warszawa rozegrał zaledwie 5 spotkań w Serie A. Ze względu na brak minut niebawem może dojść do zmiany klubu, a zainteresowanych drużyn ciągle przybywa.

Jakiś czas temu włoskie media rozpisywały się o potencjalnej przeprowadzce na Sycylię. Transferem reprezentanta Polski interesowało się Palermo. Drugoligowiec już latem ubiegłego roku próbował pozyskać Polaka, lecz ten wtedy odmówił gry w Serie B.

Obecnie do grona zainteresowanych dołączył klub spoza Półwyspu Apenińskiego. Jak informuje La Gazzetta dello Sport na transfer Mateusza Wieteski liczy PAOK Saloniki, który umieścił Polaka na liście życzeń. Piłkarzem uczestnika Ligi Europy jest także inny reprezentant Polski – Tomasz Kędziora.

PAOK obecnie zajmuje dopiero 4. miejsce w tabeli ligi greckiej z dorobkiem 33 punktów. Strata do Olympiakosu, który zajmuje 1. miejsce, wynosi 7 punktów. Drużyna, w której występuje Tomasz Kędziora, rywalizuje również w europejskich pucharach, gdzie walczy o awans do fazy pucharowej. Aktualnie plasuje się na 22. miejscu, mając do rozegrania jeszcze dwa mecze ze Slavią Praga i Realem Sociedad.