Wieczysta znów zaskoczy? Obrońca z Ekstraklasy ma trafić do Krakowa! [NASZ NEWS]

Wieczysta jest bardzo aktywna w obecnym okienku transferowym. Klub z Krakowa wymienia dużą liczbę piłkarzy, ale myśli też do przodu. Z naszych ustaleń wynika, że latem ma do klubu dołączyć obrońca z Ekstraklasy.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej

Klub Kwietnia „penetruje” Ekstraklasę

Wojciech Kwiecień, czyli główny sponsor Wieczystej Kraków, ma jasny cel: w tym sezonie wspomagany przez niego klub ma awansować do Ekstraklasy. Po świetnym początku Wieczysta osunęła się wprawdzie nieco w tabeli, ale nie zmienia to wyznaczonego celu: po tym sezonie ma być Ekstraklasa.

A jeśli chodzi o transfery, to tradycyjnie w Wieczystej dużo się dzieje. Są i przyjścia, ale i odejścia. W tym okienku klub z Krakowa szuka(ł) środkowego obrońcy, a nawet dwóch. Jeden już się pojawił, chodzi o Eliasa Olssona z Lechii Gdańsk.

Nie Huja, a Loncar?!

Wieczysta chciała też Mariana Huję z Pogoni Szczecin, ale rozmowy w tej sprawie (na razie) nie przyniosły powodzenia. Natomiast pozostając w „szczecińskich klimatach”… Jak się dowiedzieliśmy, do Wieczystej faktycznie ma trafić środkowy obrońca Pogoni. Ale nie Huja, a Danijel Loncar!

Do tego ruchu ma dojść latem, po tym jak wygaśnie kontrakt Chorwata z Dumą Pomorza. 28-letni Loncar trafił do Pogoni w lutym 2023 roku z NK Osijek.