Wieczysta porządkuje kadrę. Kolejny ruch przesądzony

Wieczysta Kraków w tej kampanii rywalizuje o miejsce premiowane grą w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem ciekawe wieści na temat jednego z graczy przekazał serwis Meczyki.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Rafa Lopes opuści Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków w pierwszej części sezonu rozbudziła apetyty swoich kibiców. Beniaminek rozgrywek plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, mając na swoim koncie 30 punktów. Władze klubu wciąż pracują nad budową drużyny. Okazuje się jednak, że nie chodzi tylko o nowe twarze, ale również o rozstania z konkretnymi zawodnikami. Nowe informacje przekazały Meczyki.

Źródło podało, że Rafa Lopes zakończy przygodę z Żółto-czarnymi. Zawodnik na zasadzie wolnego transferu ma zasilić szeregi Anorthosisu Famagusta. Z nową ekipą ma parafować półtoraroczny kontrakt. Dzięki takiemu rozwiązaniu klub z Krakowa traci piłkarza, który znacząco obciążał listę płac.

Portugalski zawodnik trafił do Wieczystej w lutym 2025 roku. Kosztował wówczas krakowski klub 40 tysięcy euro według medialnych informacji. Wieczysta nie była dla piłkarza pierwszym polskim klubem, ponieważ wcześniej reprezentował barwy Legii Warszawa oraz Cracovii. W swoim piłkarskim CV ma również takie zespoły jak AEK Larnaka, Boavista czy Omonia Nikozja.

W tej kampanii Rafa Lopes wystąpił łącznie w 19 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Na boisku spędził jednak tylko nieco ponad 700 minut. Po odejściu Portugalczyka o miejsce w ataku Wieczystej mogą rywalizować Stefan Feiertag, Paulinho, Miki Villar czy Chuma.