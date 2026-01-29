Zagraniczna oferta na stole. Widzew wysłał jasny sygnał

20:34, 29. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki / Tomasz Włodarczyk (X)

Widzew Łódź do tej pory elektryzował kibiców interesującymi transferami do klubu. Tymczasem ostatnio pojawiły się wieści o tym, że jeden z graczy wzbudził zainteresowanie Belgów.

Igor Jovicevic
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Stelios Andreou z ofertą z Belgii. Jasny sygnał z Widzewa

Widzew Łódź aktualnie pod względem transferów robi duże zamieszanie w PKO BP Ekstraklasie. Jednocześnie zawodnicy ekipy Igora Jovicevicia budzą zainteresowanie klubów z zagranicy. Tymczasem jasne stanowisko klubu z Łodzi ujawnił serwis Meczyki.

Źródło przekazało, że Stelios Andreou otrzymał ofertę z Gent. Belgowie, według wieści przekazanych przez dziennikarza Tomasza Włodarczyka, byli zainteresowani wypożyczeniem zawodnika z opcją transferu definitywnego. Widzew jednak podjął jednoznaczną decyzję.

Klub z Łodzi miał nie wyrazić zgody na transfer z udziałem piłkarza. Tym samym łodzianie dali jasno do zrozumienia, że nie mają zamiaru osłabiać się w trakcie sezonu. Tym bardziej że Widzew wciąż nie może być pewny utrzymania w PKO BP Ekstraklasie.

Środkowy defensor to 28-krotny reprezentant Cypru, którego rynkowa wartość kształtuje się dziś na poziomie trzech milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Łodzi obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

W tym sezonie Andreou wystąpił jak na razie w 14 spotkaniach. Cypryjczyk dołączył do Widzewa w sierpniu 2025 roku z Royal Charleroi za 1,3 miliona euro. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć już w sobotę, gdy łódzka drużyna w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w roli gospodarza z Jagiellonią Białystok. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.

