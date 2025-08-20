Polski talent na celowniku Włochów. Klub z Serie A już się skontaktował w jego sprawie! [NASZ NEWS]

Kluby z Serie A lubią zajrzeć do Polski w poszukiwaniu talentów. Najlepszym przykładem jest Piotr Zieliński, choć to było dawno temu. Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że teraz jeden z włoskich klubów chce pozyskać Michała Synosia ze Stali Rzeszów.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Synoś

Pewne miejsce w składzie

Michał Synoś ze Stali Rzeszów od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie klubów zarówno z Polski, jak i zza granicy. 18-letni środkowy obrońca mierzy 187 cm wzrostu i gra też w reprezentacji Polski do lat 18. W tym zespole zaliczył do tej pory 7 spotkań.



Dość okazałe jak na jego wiek jest doświadczenie klubowe. W barwach Stali Rzeszów rozegrał do tej pory 36 ligowych spotkań, w których strzelił 1 bramkę. W tym sezonie Synoś wystąpił we wszystkich ligowych meczach, od piewszej do ostatniej minuty.

Pierwsze kontakty już były

Jak wspomniano, jego nazwisko jest w notesach wielu klubów. Z naszych najnowszych informacji wynika, że piłkarza chętnie widziałoby u siebie Cagliari Calcio, które od pewnego czasu monitoruje jego postępy. Zresztą, to monitorowanie wypadło na tyle korzystnie dla Synosia, że włoski klub oficjalnie skontaktował się już ze Stalą Rzeszów, aby poznać warunki na jakich mógłby pozyskać tego gracza. Kontrakt Synosia z rzeszowskim klubem obowiązuje do lata 2026 roku.