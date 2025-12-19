Wieczysta Kraków może przeprowadzić zaskakujący transfer. Prosto z Jagiellonii Białystok. Na radarze pierwszoligowca znalazł się AZ Jackosn - informuje Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

AZ Jackson na radarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków ma za sobą burzliwą jesień w Betclic 1. Ligi. Beniaminek wielokrotnie zmieniał trenerów i wydaje się, że wciąż nie znalazł odpowiedniej osoby. Obecnie na stanowisku trenera zasiada Kazimierz Moskal, a zespół zszedł na zimową przerwę na szóstej lokacie. W tej chwili władze klubu myślą o zbliżającym się zimowym okienku transferowym.

Bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Wieczystej Kraków przekazuje Łukasz Olkowicz. Dziennikarz „Przeglądu Sportowego Onet” przekazał, że pierwszoligowiec rozważa transfer prosto z PKO Ekstraklasy. Jak się okazuje, w kręgu ich zainteresowań znalazł się AZ Jackson, który obecnie reprezentuje barwy Jagiellonii Białystok.

Wieczysta Kraków zastanawia się nad wypożyczeniem amerykańskiego pomocnika. Dotychczasowa przygoda 24-latka na Podlasiu nie jest specjalnie udana, więc ekstraklasowicz rozważa opcję wypożyczenia zawodnika. Do przeprowadzki jeszcze daleka droga, ale nie jest wykluczone, że w rundzie wiosennej nie będziemy oglądali podopiecznego Adriana Siemieńca na boiskach Betclic 1. Ligi.

AZ Jackson dotychczas rozegrał 11 spotkań w koszulce Jagiellonii Białystok. Statystyki Amerykanina nie są godne pochwały. Pomocnik nie ma na koncie trafienia i może się pochwalić w zasadzie tylko jedną asystą.