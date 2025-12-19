Wieczysta przeprowadzi głośny transfer? Celem piłkarz Jagiellonii

17:54, 19. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Łukasz Olkowicz / Przegląd Sportowy Onet

Wieczysta Kraków może przeprowadzić zaskakujący transfer. Prosto z Jagiellonii Białystok. Na radarze pierwszoligowca znalazł się AZ Jackosn - informuje Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet".

Piłkarze Wieczystej Kraków
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

AZ Jackson na radarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków ma za sobą burzliwą jesień w Betclic 1. Ligi. Beniaminek wielokrotnie zmieniał trenerów i wydaje się, że wciąż nie znalazł odpowiedniej osoby. Obecnie na stanowisku trenera zasiada Kazimierz Moskal, a zespół zszedł na zimową przerwę na szóstej lokacie. W tej chwili władze klubu myślą o zbliżającym się zimowym okienku transferowym.

Bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Wieczystej Kraków przekazuje Łukasz Olkowicz. Dziennikarz „Przeglądu Sportowego Onet” przekazał, że pierwszoligowiec rozważa transfer prosto z PKO Ekstraklasy. Jak się okazuje, w kręgu ich zainteresowań znalazł się AZ Jackson, który obecnie reprezentuje barwy Jagiellonii Białystok.

Wieczysta Kraków zastanawia się nad wypożyczeniem amerykańskiego pomocnika. Dotychczasowa przygoda 24-latka na Podlasiu nie jest specjalnie udana, więc ekstraklasowicz rozważa opcję wypożyczenia zawodnika. Do przeprowadzki jeszcze daleka droga, ale nie jest wykluczone, że w rundzie wiosennej nie będziemy oglądali podopiecznego Adriana Siemieńca na boiskach Betclic 1. Ligi.

AZ Jackson dotychczas rozegrał 11 spotkań w koszulce Jagiellonii Białystok. Statystyki Amerykanina nie są godne pochwały. Pomocnik nie ma na koncie trafienia i może się pochwalić w zasadzie tylko jedną asystą.

POLECAMY TAKŻE

Oskar Pietuszewski
Pietuszewski sprzedany już zimą? Jagiellonia ma jeden warunek!
Łukasz Masłowski
Jagiellonia bardzo chce tego transferu. Masłowski mówi wprost
Piłkarze Jagiellonii
Jagiellonia może stracić gwiazdę! „Prawdopodobnie się to stanie”