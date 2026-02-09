Wieczysta Kraków pożegnała skrzydłowego. Transferowy niewypał odchodzi

Wieczysta Kraków rozstała się z Jakubem Peskiem. Pomocnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. 32-latek opuszcza klub po nieco ponad roku.

PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Jakub Pesek opuścił szeregi Wieczystej Kraków, kontrakt rozwiązany

Wieczysta Kraków zajmuje czwarte miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi po ostatnim zwycięstwie nad Zniczem Pruszków (3:2) w 20. kolejce. Podopieczni Kazimierza Moskala konsekwentnie dążą do awansu do PKO BP Ekstraklasy. W ligowych rozgrywkach zdobyli aż 43 bramki.

W styczniu ubiegłego roku do Żółto-Czarnych dołączył Jakub Pesek, który wcześniej występował w Sparcie Praga, a w jej barwach rozegrał mecze w Lidze Mistrzów. Z piłkarzem wiązano duże nadzieje, jednak strony postanowiły rozwiązać kontrakt. Klub oficjalnie podziękował zawodnikowi za reprezentowanie barw i życzy mu powodzenia w dalszej karierze.

W barwach Wieczystej Pesek rozegrał łącznie 15 spotkań. 14-krotny reprezentant Czech miał ważny kontrakt z klubem do końca bieżącego sezonu. W przeszłości występował również w Slovanie Liberec i SK Dynamo Czeskie Budziejowice.

Zimą Wieczysta rozstała się także m.in. z Chumą, Pawłem Łysiakiem i Rafaelem Lopesem. Zawodnicy Kazimierza Moskala zagrają już w najbliższą niedzielę, kiedy zmierzą się z Puszczą Niepołomice. 20 lutego Żółto-Czarni zagrają z Wisłą Kraków na Synerise Arenie. W październikowych derbach Krakowa padł remis (1:1).