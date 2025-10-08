Feio rozmawiał z polskim klubem. Pracę dostanie ktoś inny

12:53, 8. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mateusz Borek I Kanał Sportowy

Wieczysta Kraków szuka nowego trenera po zwolnieniu Przemysława Cecherza. Rozmowy w wiceliderem pierwszej ligi prowadził Goncalo Feio - ujawnił Mateusz Borek.

Goncalo Feio
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio był na rozmowach. Wieczysta bierze kogoś innego

Wieczysta Kraków zajmuje drugie miejsce w pierwszoligowej tabeli i jest jednym z głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. To jednak nie wystarczyło, aby Przemysław Cecherz utrzymał posadę. Po porażce z Odrą Opole trener dowiedział się o zwolnieniu, co było dla niego dużym ciosem. W mediach ten temat również odbił się szerokim echem, a wielu kibiców nie rozumie działania klubu, który jako beniaminek jest przecież wiceliderem pierwszej ligi.

Zarzuty w stronę Cecherza dotyczyły natomiast w głównej mierze jakości gry, a nie wyników. Wieczysta ma w swojej kadrze wielu bardzo ciekawych zawodników, a prezentuje się bardzo przeciętnie. Proces wyboru nowego szkoleniowca oficjalnie nie został zakończony, ale media są przekonane, że będzie nim Gino Lettieri. Były trener Korony Kielce nie udzielił jeszcze wiążącej odpowiedzi.

Na rozmowach z zarządem Wieczystej było kilka ciekawych nazwisk. Mateusz Borek zdradził, że chodzi o Goncalo Feio, a ponadto klub kontaktował się z Michałem Probierzem czy rozważał Kazimierza Moskala.

– Były rozmowy z Feio, rozważano Moskala, nawiązano kontakt z Probierzem. Jest porozumienie z Lettierim, ale on nie powiedział jeszcze końcowego „tak”. Wojciech Kwiecień chce trenera, który będzie trzymał żelazną dyscyplinę. Zespół słabo biega – ujawnił polski dziennikarz w programie na „Kanale Sportowym”.