Widzew zainteresował się reprezentantem kraju! Jovicević bardzo go chce

Widzew Łódź nie zamierza kończyć na trzech zimowych wzmocnieniach. W klubie spodziewane są kolejne transfery. Według serwisu Sport.ua na liście życzeń znalazł się Ilir Krasniqi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Krasniqi łączony z transferem do Widzewa Łódź

Widzew Łódź na przestrzenii sześciu miesięcy zainwestował w nowych zawodników grubo ponad 10 milionów euro. Jeszcze kiedyś taka kwota w realiach polskiej ligi była nie do pomyślenia. Teraz przynajmniej w przypadku łódzkiego klubu trzeba się przyzwyczaić do dużych sum wydawanych na transfery. Choć zimowe okno transferowe nie zostało jeszcze oficjalnie otwarte, to łodzianie pozyskali trzech graczy.

Kadrę pierwszego zespołu wzmocnili: Christopher Cheng, Osman Bukari i Lukas Lerager. Media donoszą o planach na kolejne transfery. W grę wchodzą przede wszystkim piłkarze z Polski, ale nie można wykluczyć jeszcze jednego nowego obcokrajowca.

Z informacji serwisu Sport.ua, wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Ilir Krasniqi. To 25-letni środkowy obrońca, który obecnie gra w Kołos Kowaliwka, czyli drużynie występującej w ukraińskiej Ekstraklasie. Wcześniej był związany z KF Llapi z ligi kosowskiej.

Krasniqi ma na swoim koncie 17 meczów w reprezentacji Kosowa, w której zadebiutował w 2022 roku. Wielkim fanem piłkarza jest Igor Jovicević, czyli trener Widzewa, co może mieć kluczowy wpływ na ewentualny transfer.

W tym sezonie Krasniqi wystąpił w 14 ligowych meczach, w których zdobył jedną bramkę. Oprócz Widzewa cieszy się również zainteresowaniem innych klubów.