Borek wskazał Widzewowi nazwisko. „Na niego kupowałbym bilet”

Widzew Łódź w ostatnim czasie znany jest z wydawania dużych pieniędzy na transfery. Tymczasem w audycji "Bajerka o futbolu" ciekawą radą dla władz klubu podzielił się Mateusz Borek.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Marcel Reguła polecony Widzewowi Łódź

Widzew Łódź rywalizuje w tym sezonie o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Trwająca kampania ma być jednak dla klubu przejściowa, co zresztą w magazynie „Gol” na antenie TVP Sport dawał do zrozumienia właściciel klubu Robert Dobrzycki. Tymczasem ostatnio w pochlebnych słowach na temat jednego z graczy Zagłębia Lubin wypowiedział się Mateusz Borek. Współwłaściciel Kanału Sportowego polecił piłkarza Łodzianom.

– Ja bym szedł w stronę polską. Szukałbym takich transakcji jak, nie wiem, powiedzmy Jagiellonia Białystok kontraktująca Szmyta za 700 tysięcy euro. To powinna być mieszanka zawodników doświadczonych i młodszych. Ja patrzę przykładowo na Regułę. Pojechałem na stadion do Lubina i wiem, że na tego chłopaka kupowałbym bilet i chodził go oglądać, bo to jest czysta przyjemność – mówił Borek w programie „Bajerka o futbolu”.

19-latek to wychowanek Zagłębia, który do pierwszej drużyny Miedziowych trafił w lipcu 2024 roku. Jak na razie Reguła rozegrał w barwach zespołu z Lubina łącznie 31 spotkań. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył siedem asyst. Aktualny kontrakt ofensywnego pomocnika z klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na mniej więcej pięć milionów euro.

Okazję do poprawy swojego bilansu Reguła może mieć przy okazji potyczki z Wisłą Płock w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się 2 marca o godzinie 19:00.