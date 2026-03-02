Borek wskazał Widzewowi nazwisko. „Na niego kupowałbym bilet”

14:35, 2. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy / Mateusz Borek

Widzew Łódź w ostatnim czasie znany jest z wydawania dużych pieniędzy na transfery. Tymczasem w audycji "Bajerka o futbolu" ciekawą radą dla władz klubu podzielił się Mateusz Borek.

Mateusz Borek
Obserwuj nas w
fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Marcel Reguła polecony Widzewowi Łódź

Widzew Łódź rywalizuje w tym sezonie o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Trwająca kampania ma być jednak dla klubu przejściowa, co zresztą w magazynie „Gol” na antenie TVP Sport dawał do zrozumienia właściciel klubu Robert Dobrzycki. Tymczasem ostatnio w pochlebnych słowach na temat jednego z graczy Zagłębia Lubin wypowiedział się Mateusz Borek. Współwłaściciel Kanału Sportowego polecił piłkarza Łodzianom.

– Ja bym szedł w stronę polską. Szukałbym takich transakcji jak, nie wiem, powiedzmy Jagiellonia Białystok kontraktująca Szmyta za 700 tysięcy euro. To powinna być mieszanka zawodników doświadczonych i młodszych. Ja patrzę przykładowo na Regułę. Pojechałem na stadion do Lubina i wiem, że na tego chłopaka kupowałbym bilet i chodził go oglądać, bo to jest czysta przyjemność – mówił Borek w programie „Bajerka o futbolu”.

19-latek to wychowanek Zagłębia, który do pierwszej drużyny Miedziowych trafił w lipcu 2024 roku. Jak na razie Reguła rozegrał w barwach zespołu z Lubina łącznie 31 spotkań. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył siedem asyst. Aktualny kontrakt ofensywnego pomocnika z klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na mniej więcej pięć milionów euro.

Okazję do poprawy swojego bilansu Reguła może mieć przy okazji potyczki z Wisłą Płock w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się 2 marca o godzinie 19:00.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź