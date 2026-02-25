Afimico Pululu ma ważną umowę z Jagiellonią Białystok do końca obecnego sezonu. Możliwe, że latem będzie wolnym zawodnikiem. O jego ewentualny transfer do Widzewa Łódź zapytany został Piotr Burlikowski w wywiadzie na kanale "Meczyki"

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Widzew szuka okazji. Pululu może być dostępny za darmo

Widzew Łódź tej zimy zaszalał, wydając na wzmocnienia ponad 15 milionów euro. Ostatnim ruchem był transfer Steve’a Kapuadiego z Legii Warszawa, za którego zapłacono dwa miliony euro podstawy. To najdroższa transakcja wewnątrz Ekstraklasy w historii. Na przestrzeni ostatnich tygodni łodzianie byli łączeni z wieloma innymi zawodnikami, w tym chociażby Afimico Pululu. Ten przynajmniej do końca sezonu pozostanie w Jagiellonii Białystok.

Przyszłość gwiazdy klubu z Podlasia stoi pod znakiem zapytania. Jej kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku. Jagiellonia próbowała go przedłużyć, ale bezskutecznie. Nie zamierza jednak jeszcze się poddawać i wkrótce złoży kolejną ofertę. Sam Pululu twierdzi, że pozostanie w Białymstoku jest możliwe, choć nie wyklucza oczywiście transferu.

Czy Widzew skusi się latem na Pululu? Tej zimy sprowadził już piłkarza, któremu wygasała umowa, czyli Lukasa Leragera. Jego przedstawiciele nie ujawniają jednak, czy ruszą po czołowego napastnika Jagiellonii.

– Na pewno korzystamy i będziemy korzystać z okazji na rynku transferowym. Takim przypadek jest Lukas Lerager, więc to też ruchy, które planujemy. Czy to będzie Pululu? Jeśli będzie w naszej ocenie i trenera przydatny dla Widzewa, to oczywiście będziemy brać kogoś takiego pod uwagę – odpowiedział Piotr Burlikowski w wywiadzie na kanale „Meczyki”.