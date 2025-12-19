Widzew odebrał Legii transferowy rekord. Największe wydatki klubów Ekstraklasy

Widzew Łódź pobił rekord transferowy Ekstraklasy. Osman Bukari dołączył do tego klubu za pięć milionów euro. Jak wygląda klasyfikacja najdroższych nabytków polskich ekip?

fot. Associated Press Na zdjęciu: Osman Bukari

Widzew na szczycie. Kolejny rekord pobity

Widzew Łódź rozbił bank i pobił rekord transferowy Ekstraklasy. W piątkowy wieczór oficjalnie ogłosił, że do zespołu dołączył Osman Bukari. Skrzydłowy kosztował około pięć milionów euro, co czyni go najdroższym piłkarzem w historii polskiej ligi. Zdetronizował tym samym Miletę Rajovicia, za którego Legia Warszawa latem zapłacił trzy miliony euro.

Na szczycie klasyfikacji najdroższych nabytków pojawił się więc nowy zawodnik Widzewa Łódź. W ostatnim czasie polskie kluby przyspieszyły i wydają coraz większe pieniądze. Latem Widzew pobił swój własny rekord na Andiego Zaqiriego, za którego zapłacił dwa miliony euro. Kilka miesięcy później przebił tę kwotę ponad dwukrotnie.

Podium na trzecim miejscu zamyka Ruben Vinagre, który również kosztował Legię spore pieniądze. Tyle samo za Yannicka Agnero zapłacił Lech Poznań, a dwa miliony euro, oprócz Zeqiriego, kosztowali również Sam Greenwood oraz Jonatan Brunes.

W klasyfikacji 10 najdroższych transferów w historii Ekstraklasy najwięcej razy pada nazwa Lecha Poznań. Po dwa takie transfery dokonali Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Widzew Łódź, a jeden należy do Pogoni Szczecin.

Najdroższe transfery w historii Ekstraklasy (za: Transfermarkt)