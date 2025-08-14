Gikiewicz rozmawiał z Widzewem o odejściu. Zapadła decyzja

Rafał Gikiewicz stracił miejsce w składzie Widzewa Łódź, w konsekwencji czego myślał nad odejściem. Sebastian Staszewski potwierdził, że między stronami doszło do rozmowy na temat rozwiązania umowy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Gikiewicz zostaje w Widzewie. Był temat rozwiązania umowy

Widzew Łódź przed sezonem wykupił z Legii Warszawa Macieja Kikolskiego, który miał rywalizować z Rafałem Gikiewiczem o miejsce w wyjściowej jedenastce. Sezon 2025/2026 między słupkami rozpoczął bardziej doświadczony kolega, który usiadł na ławce po drugiej kolejce Ekstraklasy. Wówczas Widzew poległ przeciwko Jagiellonii Białystok, a sam Gikiewicz udanych zawodów nie zaliczył.

W hierarchii bramkarskiej doszło do kluczowej zmiany. Ostatnie dwa spotkania od pierwszej minuty zaczynał Kikolski, zaś Gikiewicz przyglądał się jego występom z ławki rezerwowych. W mediach pojawiły się sugestie, że jest on bardzo rozczarowany decyzją Zeljko Sopicia, a między panami miał nawet zawiązać się konflikt. Zdementował to sam Gikiewicz, który zapewnił, że w zespole panuje zdrowa rywalizacja.

Temat jego odejścia z Widzewa faktycznie się przewinął, a nawet sięgnął gabinetów. Sebastian Staszewski ujawnił, że doszło do spotkania między bramkarzem a władzami klubu, którego tematem było ewentualne rozwiązanie umowy. Strony doszły jednak do wniosku, że póki co będą kontynuować współpracę.

🆕🚨Rafał Gikiewicz na razie zostaje w @RTS_Widzew_Lodz‼️ Bramkarz spotkał się już z działaczami, w trakcie rozmowy pojawił się temat rozwiązania umowy, ale ostatecznie postanowiono kontynuować współpracę. Gikiewicz ma jechać z zespołem na mecz do Krakowa. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) August 14, 2025

Nie oznacza to oczywiście, że Gikiewicz na pewno zostanie w Widzewie przynajmniej do zimy. Jeśli jego sytuacja w najbliższych tygodniach się nie zmieni, odejście będzie możliwe.