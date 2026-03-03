Widzew Łódź pożegnał kolejnego piłkarza. Kontrakt rozwiązany

14:08, 3. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Widzew Łódź

Widzew Łódź poinformował, że Peter Therkildsen opuszcza szeregi klubu. Duński obrońca rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

Igor Jovicević
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Peter Therkildsen odchodzi z Widzewa

Widzew Łódź dokonał w sezonie 2025/26 głośnych transferów. Na nowych zawodników wydał ponad 20 milionów euro. Największym wzmocnieniem był Osman Bukari, za którego zapłacono 5,5 mln euro. Do zespołu dołączyli również reprezentanci Polski – Przemysław Wiśniewski oraz Bartłomiej Drągowski.

Mimo ambitnych inwestycji wyniki w PKO BP Ekstraklasie pod wodzą Igor Jovicevicia pozostawiają wiele do życzenia. Chorwacki szkoleniowiec znajduje się pod coraz większą presją, a ewentualna kolejna porażka w Pucharze Polski z GKS-em Katowice może przesądzić o jego przyszłości przy Al. Piłsudskiego.

We wtorek Łodzianie poinformowali o rozwiązaniu kontraktu z Peterem Therkildsenem za porozumieniem stron. 27-letni Duńczyk był związany z czterokrotnym mistrzem Polski od nieco ponad roku. Przed obecnym sezonem prawy obrońca został wykupiony z Djurgardens IF za około 100 tysięcy euro.

Po solidnej rundzie wiosennej Widzew zdecydował się podpisać z nim dwuletnią umowę i wydawało się, że defensor na dłużej zadomowi się w Łodzi. Jesienią rozegrał osiem spotkań ligowych, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. W ostatnim meczu z Pogonią Szczecin (0:1) na prawej stronie defensywy wystąpił Carlos Isaac, który zimą przeniósł się do Polski z Cordoby.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź