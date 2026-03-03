Widzew Łódź pożegnał kolejnego piłkarza. Kontrakt rozwiązany

PressFocus Na zdjęciu: Igor Jovicević

Peter Therkildsen odchodzi z Widzewa

Widzew Łódź dokonał w sezonie 2025/26 głośnych transferów. Na nowych zawodników wydał ponad 20 milionów euro. Największym wzmocnieniem był Osman Bukari, za którego zapłacono 5,5 mln euro. Do zespołu dołączyli również reprezentanci Polski – Przemysław Wiśniewski oraz Bartłomiej Drągowski.

Mimo ambitnych inwestycji wyniki w PKO BP Ekstraklasie pod wodzą Igor Jovicevicia pozostawiają wiele do życzenia. Chorwacki szkoleniowiec znajduje się pod coraz większą presją, a ewentualna kolejna porażka w Pucharze Polski z GKS-em Katowice może przesądzić o jego przyszłości przy Al. Piłsudskiego.

We wtorek Łodzianie poinformowali o rozwiązaniu kontraktu z Peterem Therkildsenem za porozumieniem stron. 27-letni Duńczyk był związany z czterokrotnym mistrzem Polski od nieco ponad roku. Przed obecnym sezonem prawy obrońca został wykupiony z Djurgardens IF za około 100 tysięcy euro.

Po solidnej rundzie wiosennej Widzew zdecydował się podpisać z nim dwuletnią umowę i wydawało się, że defensor na dłużej zadomowi się w Łodzi. Jesienią rozegrał osiem spotkań ligowych, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. W ostatnim meczu z Pogonią Szczecin (0:1) na prawej stronie defensywy wystąpił Carlos Isaac, który zimą przeniósł się do Polski z Cordoby.