Widzew wydał grube miliony na transfery. Prawdziwe szaleństwo!

Widzew zaszalał na rynku. Ogromne kwoty
Widzew Łódź przeprowadził latem całkowitą przebudowę drużyny. Ściągnął między innymi Mariusza Fornalczyka, Lindona Selahiego, Samuela Akere, Ricardo Visusa, Andi Zeqiriego czy Steliosa Andreou. W sumie do Łodzi trafiło czternastu nowych piłkarzy, co było oczywiście również powiązane z odejściami.
Widzewowi udało się zrealizować wszystkie cele transferowe. Najdłużej kibice czekali na nowego napastnika, który był zapowiadany jako gracza z wyższej półki. Na finiszu okienka łodzianom udało się sięgnąć po Zeqiriego, który wcześniej zdawał się być poza zasięgiem.
Dyrektor sportowy Mindaugas Nikolicius podsumował letnie okienko w wykonaniu Widzewa. Potwierdza, że klub wykonał bardzo dobrą pracę.
– Zrobiliśmy dokładnie wszystko to, na czym nam zależało. Wymagało to od nas wiele pracy i było bardzo trudne. Przeprowadziliśmy łącznie 36 transakcji, sprowadziliśmy 14 nowych zawodników, przedłużyliśmy niektóre kontrakty. Było niezwykle intensywnie, ale „na papierze” wszystko wygląda bardzo optymistycznie i dobrze. Sprowadziliśmy kilku interesujących, nie tylko jak na polskie warunki piłkarzy. Teraz chodzi o to, żeby dobrze wyglądali na boisku i tworzyli drużynę – opowiedział Nikolicius dla TVP Sport.
Widzew dokonał wielu imponujących transakcji, bijąc swój rekord transferowy. Nieoficjalnie mówiło się o łącznym wydatku przekraczającym siedem milionów euro. Nikolicius zdradził, że faktycznie tyle kosztowały letnie wzmocnienia.
– Tak, to prawdziwa kwota, jeśli chodzi o wszystkie nasze inwestycje. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować naszemu właścicielowi oraz prezesom. Na każdym kroku czułem ich wsparcie i ogromne zaufanie. Tak, jak już wspominałem, to nie było łatwe lato. Było bardzo intensywne. Jestem szczęśliwy, że wszyscy w klubie tworzymy jeden zespół – ujawnił.