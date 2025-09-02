Widzew Łódź może wypożyczyć Huberta Sobola do zespołu Podbeskidzia Bielsko-Biała. Napastnik ma odbudować swoją karierę w Betclic 2. lidze, gdzie w przeszłości notował bardzo dobre liczby.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Hubert Sobol

Hubert Sobol najpewniej opuści Widzew Łódź

Hubert Sobol swego czasu uchodził za jednego z bardziej utalentowanych napastników w naszym kraju. Wychowanek akademii Lecha Poznań miał okazję grać z obecnymi reprezentantami Polski: Tymoteuszem Puchaczem czy Jakubem Moderem, ale jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej od reszty kolegów. 25-latek w ostatnim czasie związany jest z Widzewem Łódź, ale wkrótce to się najprawdopodobniej zmieni.

Według informacji Goal.pl, Hubert Sobol może zostać wypożyczony do drugoligowego Podbeskidzia Bielsko-Biała. Klub spod Klimczoka od jakiegoś czasu rozglądał się za nowym napastnikiem i sondował rynek. Nazwisko byłego młodzieżowego reprezentanta Polski znalazło się liście życzeń Górali i samego trenera Krzysztofa Brede. Z tego co słyszymy, klub dogadał się z zawodnikiem już kilka dni temu, ale w ostatnim czasie pojawiła się konkurencja z jednej z ekip Betclic 1. ligi.

Sam piłkarz jest bardzo zmotywowany do gry i odbudowania swojej kariery właśnie w Podbeskidziu. Pomimo słabszego poprzedniego sezonu w Widzewie Łódź, wcześniej, w kampanii 2023/24 w KKS-ie Kalisz zdobył 24 gole w 37 meczach i był wicekrólem strzelców Betclic 2. ligi. W sumie na tym poziomie rozgrywkowym ma 32 trafienia oraz pięć asyst w 58 występach. Umowa Sobola z klubem z Serca Łodzi wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku i niewykluczone jest, że po zakończeniu okresu wypożyczenia zostanie w Bielsku-Białej, choć tutaj spełnione musiałoby być kilka warunków.