Widzew straci go na rzecz Legii? „Wiem, że ta klauzula istnieje”

Marcel Krajewski w ostatnich tygodniach błyszczy w młodzieżowej reprezentacji Polski oraz Widzewie Łódź. Potwierdzono, że Legia Warszawa ma możliwość wykupu piłkarza. Sam zainteresowany skomentował te informacje.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marcel Krajewski

Krajewski wróci do Legii? Klauzula odkupu istnieje

Marcel Krajewski zabłysnął podczas ostatniego zgrupowania młodzieżowej reprezentacji Polski, zdobywając bardzo ładną bramkę. Od początku sezonu prezentuje wysoki poziom i ma miejsce w składzie Widzewa Łódź. Nazwisko prawego defensora coraz częściej pojawiało się w mediach, które zalały informacje o możliwym powrocie do Legii Warszawa, którą opuścił w zeszłym roku. Okazało się, że kluby podczas dopinania transferu dogadały klauzulę wykupu, która ma wynosić około 1,5 mln euro.

Ma ona wejść w życie dopiero zimą 2027 roku. Nie zmienia to faktu, że Legia faktycznie może w przyszłości sięgnąć po zawodnika, który nie dostał wcześniej szansy w pierwszym zespole.

Sam Krajewski podchodzi do tych informacji z dużym spokojem. Potwierdza istnieje klauzuli wykupu, ale nie myśli o przyszłym transferze do Legii Warszawa. Skupia się na występach w Widzewie Łódź i dalszym rozwoju.

– Mnie te wszystkie informacje zaskoczyły – uważam, że spowodował to skok mojej obecnej formy. Widzew także jest bardzo medialnym klubem, więc bardzo szybko się to rozeszło. Osobiście w ogóle o tym nie myślałem, choć wiem, że taka klauzula istnieje. Postanowiłem to wszystko odłożyć na bok, choć czasem coś mi wpadło w oko w internecie lub podesłał mi artykuł na ten temat jakiś znajomy – wytłumaczył Krajewski dla CANAL+ Sport, cytowany przez portal „WidzewToMy”.