Gikiewicz wierzy w Czubaka? To najgorsze, co może zrobić Widzew

Widzew Łódź po zwolnieniu Zeljko Sopicia dał szansę Patrykowi Czubakowi. Pod jego wodzą wyniki się nie poprawiły, ale Rafał Gikiewicz liczy, że nie dojdzie do kolejnej zmiany trenera.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Patryk Czubak

Widzew nie powinien zwalniać Czubaka. Gikiewicz stoi po jego stronie

Widzew Łódź latem wydał rekordowe pieniądze na wzmocnienia, licząc, że uwikła się w walkę o europejskie puchary. Początek sezonu w wykonaniu drużyny jest natomiast bardzo rozczarowujący. Słabe wyniki przesądziły o zwolnieniu Zeljko Sopicia, którego przynajmniej tymczasowo zastąpił Patryk Czubak. Pod jego wodzą nie doszło do jakiejkolwiek poprawy, więc kibice oczekują kolejnej zmiany.

W obronie młodego szkoleniowca stanął natomiast Rafał Gikiewicz. Uważa, że zmiana nie jest potrzebna, a Czubak to trener z potencjałem, który może pomóc Widzewowi w dłuższej perspektywie. Następne zwolnienie to najgorsze, co może zrobić klub w trudnym momencie.

– Uważam i będę uważać, że trener Czubak to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Po prostu potrzebujemy chłodnych głów, my wszyscy związani z Widzewem, żeby on mógł pracować. Najgorsze co może się stać to za tydzień, dwa lub trzy zwolnić trenera i znowu wtedy ta maszynka zaczęłaby pracować.

– Merytorycznie wszystko wyjaśnia i analizuje. Treningi są pod rywala. W Widzewie Łódź mam teraz bardzo podobnie do tego, co miałem w Niemczech. Nie ujmując poprzednim szkoleniowcom. Przede wszystkim zbudował sobie sztab, który chciał mieć, nie ma kwasów na pokładzie – wytłumaczył Gikiewicz w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Widzew po dziesięciu rozegranych meczach ma w dorobku tylko dziesięć punktów i zajmuje 12. lokatę w ligowej tabeli.