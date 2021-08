West Ham chce wzmocnić defensywę jeszcze przed zamknięciem letniego okna transferowego. Klub ten porozumiał się z Chelsea w sprawie transferu obrońcy, ale wystąpił dosyć poważny problem.

Sprowadzenie jakościowego środkowego obrońcy to cel West Hamu na ostatnie dni okna transferowego

Młoty mają nawet kandydata

Problemem są jednak jego oczekiwania finansowe

West Ham pobije swój rekord?

Sezon 2021/2022 w Premier League już ruszył. West Ham rozegrał dotychczas jedno spotkanie. Młoty pokonały 4:2 Newcastle United. Mecz ten udowodnił, że drużyna Davida Moyesa nie zmieniła się. Prezentuje się świetnie w ofensywie, ale wciąż ma problem z bronieniem dostępu do własnej bramki.

West Ham w trwającym letnim oknie transferowym dokonał tylko dwóch wzmocnień. Z Watfordu sprowadzono środkowego obrońcę Craiga Dawsona. Ponadto na Olympic Stadium trafił Alphonse Areola. Francuski bramkarz ma rywalizować z Łukaszem Fabiańskim o miejsce w składzie.

Blisko transferu do West Hamu był Nikola Milenkovic. Serb pozostał jednak we Florencji. Młody chcą jednak sprowadzić jakościowego stopera. Dlatego swoją uwagę skierowali na lokalnego rywala, czyli Chelsea.

Kurt Zouma za kadencji Franka Lamparda był ważnym ogniwem The Blues. Od momentu zatrudnienia Thomasa Tuchela Francuz rozegrał jednak tylko dziewięć meczów w Premier League. 26-latek chce jednak występować częściej. Taką możliwość oferuje West Ham.

Młoty długo negocjowały z Chelsea. Jak to często bywa, kością niezgody były finanse. The Blues domagali się 30 milionów euro za swojego gracza. Młoty finalnie zdecydowały się tyle zapłacić i ustne porozumienie zostało osiągnięte. Problem tworzy jednak Zouma. Francuz zarabia aktualnie około 125 tysięcy funtów. Po przenosinach na Olympic Stadium chciałby inkasować więcej, niż gwarantuje mu kontrakt z aktualnym pracodawcą. W West Hamie najlepiej opłacany jest Andrij Jarmołenko (115 tysięcy funtów tygodniowo). Młoty muszą zatem podjąć decyzję, co zrobić. Czasu do zamknięcia letniego okna transferowego jest coraz mniej.

Czytaj także: West Ham – Leicester: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2021)