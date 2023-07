West Ham podjął decyzję w sprawie transferu Maguire’a

Źródło: The Mirror

fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Harry Maguire

West Ham United złożył ofertę w wysokości 20 milionów funtów

Manchester United wycenia Harry’ego Maguire’a na dwa razy więcej

Młoty nie planują dalszych prac nad transferem Anglika

Młoty rezygnują z transferu

Harry Maguire ma tego lata opuścić Old Trafford. Na takie rozwiązanie naciska Manchester United, który nie wiąże przyszłości z defensorem i planuje zastąpić go odpowiednim zawodnikiem. Sam 30-latek również poszukuje regularnej gry, tak aby nie stracić miejsca w składzie reprezentacji Anglii.

Kilka dni temu ofertę za Maguire’a złożył West Ham United. Opiewała ona na 20 milionach funtów, co nie spotkało się z aprobatą ze strony Czerwonych Diabłów, którzy ją odrzucili. Wyceniają bowiem swojego obrońcę na minimum 40 milionów funtów.

To kwota, z którą West Ham najprawdopodobniej nie będzie mógł się zmierzyć. Zwłaszcza, że londyńczycy muszą mieć też na uwadze sporą pensję Maguire’a, który na Old Trafford pobiera aż 200 tysięcy funtów tygodniowo. Pomimo faktu, że były kapitan Manchesteru United jest celem transferowym Davida Moyesa, Młoty zamierzają zrezygnować z dalszych prac nad pozyskaniem go.

W przypadku Maguire’a wciąż w grę wchodzi wyprowadzka z Wysp Brytyjskich i kontynuowanie kariery w Serie A. Jego sytuację śledzą takie marki, jak Juventus, Inter Mediolan, Milan czy Napoli.

