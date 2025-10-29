Wcale nie PSG. Ten klub ma największe szanse na transfer Viniciusa Juniora

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Cztery kluby w grze o Viniciusa. Jeden faworyt

Przyszłość Viniciusa Juniora w Realu Madryt znów stoi pod znakiem zapytania. Brazylijczyk miał w ostatnich tygodniach popaść w konflikt z trenerem Xabim Alonso, a jego reakcja po zmianie w El Clasico tylko wzmocniła spekulacje o możliwym odejściu. Jak podaje Sports Illustrated, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, Vinicius może zmienić klub już w przyszłym roku. W grze ma być kilka europejskich potęg, choć jeden kierunek wydaje się najbardziej prawdopodobny.

Pierwszym z zainteresowanych jest Arsenal. Mikel Arteta od dawna szuka skrzydłowego, który mógłby wnieść nową jakość do ofensywy. Vinicius idealnie pasowałby do stylu londyńczyków, jednak jego cena i ogromne wymagania finansowe sprawiają, że taki transfer wydaje się mało realny. W przeciwieństwie do innych klubów Premier League, Arsenal raczej nie jest gotów wydać ponad 200 milionów euro.

Kolejną opcją jest Paris Saint-Germain. Francuski gigant mógłby bez problemu sprostać finansowym żądaniom Realu i samego zawodnika. Mimo to, relacje między oboma klubami po transferze Kyliana Mbappe pozostają napięte. Poza tym paryżanie mają już klasowych skrzydłowych, dlatego transfer Brazylijczyka raczej nie jest obecnie priorytetem.

Wśród kandydatów pojawia się również Manchester City. Pep Guardiola od dawna podziwia Viniciusa, ale obowiązujące w Anglii przepisy finansowe mogą utrudnić realizację tak drogiego transferu. Obywatele musieliby wyłożyć ogromną sumę, co w obecnych realiach byłoby ryzykowne. Mimo to City pozostaje w gronie klubów, które uważnie śledzą jego sytuację.

Faworytem do pozyskania Brazylijczyka ma być jednak Al Ahli z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsi działacze już wcześniej próbowali sprowadzić go za rekordowe pieniądze i są gotowi uczynić z niego twarz całej ligi. Vinicius miałby zarabiać fortunę i dołączyć do grona gwiazd takich jak Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema. Na razie Real Madryt nie zamierza podejmować rozmów, ale jeśli napięcia w drużynie będą narastać, Florentino Perez może rozważyć jego sprzedaż.