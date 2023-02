Marcus Rashford jest w ostatnich tygodniach na ustach wszystkich kibiców Manchesteru United. Świetna dyspozycja strzelecka pozwoliła wymieniać go w gronie najlepszych napastników świata. Erik ten Hag przekonuje, że zatrzymanie reprezentanta Anglii na Old Trafford jest koniecznością. “Nowa umowa to oczywiście nasz priorytet” Forma Marcusa Rashforda eksplodowała po mistrzostwach świata w Katarze. Reprezentant Anglii spisuje się

Czytaj dalej…