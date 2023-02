fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford jest w ostatnich tygodniach na ustach wszystkich kibiców Manchesteru United. Świetna dyspozycja strzelecka pozwoliła wymieniać go w gronie najlepszych napastników świata. Erik ten Hag przekonuje, że zatrzymanie reprezentanta Anglii na Old Trafford jest koniecznością.

Marcus Rashford jest najjaśniejszą postacią ofensywy Manchesteru United

Jego kontrakt obowiązuje tylko do połowy 2024 roku

“Czerwone Diabły” nieustannie negocjują warunki wieloletniej umowy

“Nowa umowa to oczywiście nasz priorytet”

Forma Marcusa Rashforda eksplodowała po mistrzostwach świata w Katarze. Reprezentant Anglii spisuje się fantastycznie i strzela gola za golem. Po wznowieniu klubowych rozgrywek zaliczył on czternaście trafień w szesnastu kolejnych występach. Pozytywnie wpłynął na wyniki Manchesteru United, który zniwelował stratę do czołówki i znalazł się na trzecim miejscu w tabeli Premier League.

“Czerwone Diabły” doceniają formę swojej największej gwiazdy i pracują nad nową umową. Pierwotnie wygasała ona po sezonie, lecz skorzystano z klauzuli przedłużającej współpracę o kolejne dwanaście miesięcy. Teraz władze klubu mają dużo czasu, aby osiągnąć porozumienie ze swoim wychowankiem w sprawie wieloletniego kontraktu.

Oczywiście Rashford wzbudza teraz zainteresowanie ze strony innych europejskich gigantów. W swoich szeregach chcą go mieć między innymi Real Madryt i Paris Saint-Germain.

Erik ten Hag przyznaje, że przedłużenie umowy z Rashfordem jest dla Manchesteru United priorytetem. Holender przekonuje, że Anglik dobrze czuje się na Old Trafford, dlatego operacja powinna zakończyć się pozytywnie.

– Nowa umowa Marcusa Rashforda to oczywiście nasz priorytet. W tym momencie ciężko nad tym pracujemy i jest nadzieja na pozytywne zakończenie sprawy. Po prostu musimy go zatrzymać na Old Trafford. Kiedy spotkałem go pierwszego dnia, powiedziałem mu: „Chcę zobaczyć Twój uśmiech”. Wydaje mi się, że teraz jest szczęśliwy – przekazał menedżer “Czerwonych Diabłów”.

