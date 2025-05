Vlahović wybrał kierunek. Tam chce grać w przyszłym sezonie

Dusan Vlahovic może rozegrać ostatni mecz dla Juventusu podczas niedzielnego wyjazdu do Wenecji. Według włoskich mediów serbski napastnik jest zdeterminowany, by latem przenieść się do Premier League, a Stara Dama liczy na korzystną transakcję o wartości około 50 milionów euro.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Premier League priorytetem Vlahovicia

Dusan Vlahovic stoi przed kluczowym momentem swojej kariery. Wszystko wskazuje na to, że niedzielny mecz z Venezią w Serie A będzie jego ostatnim występem w barwach Juventusu. Po ostatnich trudnych miesiącach w Turynie napastnik zamierza rozpocząć nowy etap, a jego agent, Darko Ristic, pracuje już nad znalezieniem najlepszego możliwego kierunku transferu.

Vlahovic wyraźnie preferuje przenosiny do Anglii. Jest przekonany, że Premier League to rozgrywki, które pozwolą mu w pełni wykorzystać jego atuty i wrócić do regularnego strzelania goli. Juventus z kolei liczy na sprzedaż swojego snajpera i oczekuje oferty nie niższej niż 50 milionów euro – kwoty adekwatnej do klasy piłkarza mającego kontrakt ważny do czerwca 2026 roku.

W grze o transfer Vlahovicia znajduje się kilka klubów angielskich. Arsenal rozważa różne opcje na rynku, a w ścisłej czołówce listy życzeń dyrektora sportowego Andrei Berty znajdują się Gyokeres i Sesko. Jednak nazwisko Vlahovicia pojawia się również wśród potencjalnych kandydatów, którzy mogliby wzmocnić linię ataku Kanonierów. Serb bez wahania zaakceptowałby przenosiny do północnego Londynu, by podjąć współpracę z Mikelem Artetą.

Na transfer napastnika Juventusu uwagę zwraca także Newcastle, które rozważy sprowadzenie Vlahovicia w przypadku sprzedaży Aleksandra Isaka. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a najbliższe tygodnie mogą przynieść kluczowe rozstrzygnięcia zarówno dla samego zawodnika, jak i dla Juventusu.