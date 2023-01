PressFocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Bayern Monachium wciąż nie zakontraktował nowego bramkarza, który zastąpi kontuzjowanego Manuela Neuera. Bardzo bliski przenosin na Allianz Arena jest Yann Sommer, chociaż swojego klienta dla bawarskiego giganta oferuje też agent Vladana Kovacevicia z Rakowa Częstochowa.

Agent Vladana Kovacevicia oferuje go Bayernowi

Franjo Vranjković skomplementował swojego klienta

Uważa Bośniaka za najlepszego młodego bramkarza w Europie

“Vladan to najlepszy młody golkiper w Europie”

Poszukiwania przez Bayern Monachium nowego bramkarza to jeden z głównych tematów w niemieckich mediach w ostatnim czasie. Manuel Neuer złamał nogę i nie będzie zdolny do gry przez wiele miesięcy. Jego następcą najprawdopodobniej zostanie Yann Sommer z Borussii Moenchengladbach, ale w ostatniej chwili kandydaturę swojego klienta do niemieckiego potentata zgłosił także agent Vladana Kovacevicia – Franjo Vranjković.

– Proponuję Bayernowi Monachium przetestowanie Vladana Kovacevicia. Żaden golkiper nie ma tego, co posiada Vladan Kovacević, czyli nerwów ze stali, umiejętności reagowania na linii i mocnej osobowości. Nikt nie jest lepszy od niego. To najlepszy młody bramkarz w całej Europie – powiedział agent 24-latka Franjo Vranjković w rozmowie z “Ippen Media”.

Przypomnijmy, że reprezentant Bośni i Hercegowiny w przeszłości był poważnie łączony z przeprowadzką do portugalskiej Benfiki Lizbona. Mierzący 192 centymetry wzrostu zawodnik ostatecznie pozostał w Rakowie Częstochowa, który na jego sprzedaży liczy na zarobek rzędu 10 milionów euro, co wydaje się realną kwotą do osiągnięcia.

Vladan Kovacević w 18 spotkaniach trwającej kampanii wpuścił 9 bramek i zachował aż 12 czystych konta. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro.