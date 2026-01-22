Vitinha i jego agenci odpowiedzieli na plotki o transferze do Realu Madryt

Vitinha to jeden z pomocników, jakim przygląda się Real Madryt. Z informacji The Athletic wynika, że agenci piłkarza postrzegają ten transfer jako niemożliwy. Nie ma szans, aby PSG pozwoliło mu odejść.

PressFocus Na zdjęciu: Vitinha

Transfer Vitinhi do Realu Madryt jest prawie niemożliwy

Real Madryt nie ukrywa, że podczas letniego okna transferowego celem będzie sprowadzenie pomocnika. Środek pola to aktualnie największa bolączka w drużynie Alvaro Arbeloi. Luka po odejściu Luki Modricia oraz Toniego Kroosa nigdy nie została wypełniona. W stolicy Hiszpanii chcą naprawić ten błąd, przeczesując rynek transferowy w poszukiwaniu odpowiednich zawodników.

Na liście życzeń znaleźli się m.in. Vitinha i Rodri. W przypadku pomocnika Paris Saint-Germain transfer Portugalczyka będzie bardzo trudny do zrealizowania. Jak podaje The Athletic, agenci piłkarza uważają, że będzie wręcz niemożliwy do sfinalizowania.

Powodem ma być fakt, że PSG nie zamierza pozwolić mu odejść. W Paryżu jest kluczowym zawodnikiem i nikt w klubie nie wyobraża sobie rozstania z nim. Tym bardziej że w 2025 roku był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, zajmując 3. miejsce w rankingu Złotej Piłki.

Vitinha jest związany z Paris Saint-germain od lipca 2022 roku. Wcześniej grał w FC Porto, które zarobiło na jego sprzedaży ok. 40 milionów euro. Podczas pobytu we Francji wystąpił w 181 meczach, w których zdobył 24 gole i tyle samo asyst. Na swoim koncie zapisał m.in. triumf w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Ligue 1, dwa Puchary Francji i zwycięstwo w Pucharze Interkontynentalnym.